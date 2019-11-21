Ростовские ученые помогут животным

Ростовские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных

Донской государственный технический университет (ДГТУ) получил грант на создание кормовой добавки, которая должна заменить синтетические антибиотики для животных, сообщает пресс-служба вуза.

По их данным, в четверг Совет грантов огласил победителей седьмого конкурса на получение правительственного мегагранта.

"В течение трех лет (2019-2021 годы) ДГТУ будет получать бюджетное финансирование в размере 90 миллионов рублей на исследование ветеринарных пробиотических препаратов направленного модулирования здоровья животных — веществ, усиливающих резистентность к влиянию окружающей среды за счет нормализации иммунных реакций организма", — говорится в информации.

По мнению ученых, создание растительной кормовой добавки для замены антибиотиков является актуальной темой. Исследования возглавит профессор университета Рутгерса Михаил Чикиндас (штат Нью-Джерси).