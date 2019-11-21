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Катастрофы

Ростовские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Ростовские ученые помогут животным
Фото: РИА Новости
Донской государственный технический университет (ДГТУ) получил грант на создание кормовой добавки, которая должна заменить синтетические антибиотики для животных, сообщает пресс-служба вуза.
По их данным, в четверг Совет грантов огласил победителей седьмого конкурса на получение правительственного мегагранта.
"В течение трех лет (2019-2021 годы) ДГТУ будет получать бюджетное финансирование в размере 90 миллионов рублей на исследование ветеринарных пробиотических препаратов направленного модулирования здоровья животных — веществ, усиливающих резистентность к влиянию окружающей среды за счет нормализации иммунных реакций организма", — говорится в информации.
По мнению ученых, создание растительной кормовой добавки для замены антибиотиков является актуальной темой. Исследования возглавит профессор университета Рутгерса Михаил Чикиндас (штат Нью-Джерси).
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Теги:
Наука и техника , Технологии
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