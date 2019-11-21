На Кубани нашли золотые монеты Х века

Археологи в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили сохранившиеся практически в идеальном состоянии средневековые золотые монеты Х века. Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"Археологи обнаружили в Темрюкском районе 28 золотых монет, отчеканенных в годы правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия. Как пояснили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, обнаруженный клад — это настоящая сенсация мирового уровня", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что монеты Х века сохранились "практически в идеальном состоянии", что является редким явлением. На территории России известны всего два подобных клада, которые не сохранились до наших дней. Данная находка может помочь лучше изучить социально-экономическую и политическую ситуацию в Южном регионе России в эпоху Средневековья.

Монеты после завершения комплекса лабораторных и реставрационных мероприятий будут переданы в Государственный музейный фонд, после чего станут доступны для просмотра жителям и гостям Краснодарского края, добавили в пресс-службе.