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На Кубани нашли золотые монеты Х века 

ТАСС + ещё 2 53 минуты назад
На Кубани нашли золотые монеты Х века
Фото: Институт археологии РАН
Археологи в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили сохранившиеся практически в идеальном состоянии средневековые золотые монеты Х века. Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации Краснодарского края.
"Археологи обнаружили в Темрюкском районе 28 золотых монет, отчеканенных в годы правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия. Как пояснили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, обнаруженный клад — это настоящая сенсация мирового уровня", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что монеты Х века сохранились "практически в идеальном состоянии", что является редким явлением. На территории России известны всего два подобных клада, которые не сохранились до наших дней. Данная находка может помочь лучше изучить социально-экономическую и политическую ситуацию в Южном регионе России в эпоху Средневековья.
Монеты после завершения комплекса лабораторных и реставрационных мероприятий будут переданы в Государственный музейный фонд, после чего станут доступны для просмотра жителям и гостям Краснодарского края, добавили в пресс-службе.
В текущем году Институт археологии РАН за счет средств краевого бюджета проводит археологические раскопки на таких известных античных памятниках как Кепы, Патрей, Тирамба, Голубицкое городище.
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Теги:
Наука и техника , РАН , Краснодарский Край
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