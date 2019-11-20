Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украина
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление
Шоу-бизнес
У самолета Зеленского отказал двигатель
У самолета Зеленского отказал двигатель
В мире

Астрономы обнаружили радиосигналы от 27 сверхновых 

Индикатор + ещё 5 50 минут назад
Астрономы обнаружили радиосигналы от 27 сверхновых
Фото: Andrew Schenck et al.
С помощью радиотелескопа в Западной Австралии исследователи провели наблюдение Млечного Пути в диапазоне частот от 72 до 231 МГц и обнаружил сигналы от 27 кандидатов на сверхновые. Статья ученых появилась в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.
Австралийские астрономы с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) смогли получить огромный массив изображений галактики Млечный Путь в радиодиапазоне. Затем полученные изображения были обработаны в суперкомпьютерном комплексе Pawsey в городе Перт.
Используя эти изображения, доктор Наташа Херли-Уолкер из Университета Кертина вместе с коллегами обнаружила 27 массивных звезд, переживших взрыв сверхновой. Эти объекты были бы в восемь и более раз массивнее нашего Солнца, пока они не коллапсировали тысячи лет назад. Более молодые и близкие остатки сверхновых, или те, что находятся в очень плотных средах, легко обнаружить, и 295 из них уже были известны.
Полученные в радиодиапазоне спектры ученые обработали в специальной программе для подгонки и получили спектральные индексы для 26 кандидатов. Это позволило астрономам исследовать более полный спектр звезд, чем удавалось ранее.
Дальнейший анализ показал, что у всех 27 звезд отсутствует излучение в инфракрасном диапазоне. Это говорит о нетепловой природе их излучения. Сравнение спектров радиоизлучения открытых звезд с пульсарами позволило ученым примерно предсказать, когда они стали сверхновыми. Для самой молодой из них этот процесс мог случиться всего девять тыс. лет назад.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Индикатор: последние новости
Составлена первая глобусная карта Титана Составлена первая глобусная карта Титана Воспринимаемые в качестве людей роботы оказались более убедительны Воспринимаемые в качестве людей роботы оказались более убедительны Физики конденсировали фотоны в расщепленное состояние Физики конденсировали фотоны в расщепленное состояние
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери 47
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение 27
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление 294
У самолета Зеленского отказал двигатель
У самолета Зеленского отказал двигатель 2
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
Переданные Россией корабли вернулись на Украину 83
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
00:57
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украина В мире
Секретный полигон Тонопа попал на видео
06:40
Секретный полигон Тонопа попал на видео
Армия Войска
В России отреагировали на новые обвинения Киева
01:39
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
01:02
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение