Астрономы обнаружили радиосигналы от 27 сверхновых

Фото: Andrew Schenck et al.

С помощью радиотелескопа в Западной Австралии исследователи провели наблюдение Млечного Пути в диапазоне частот от 72 до 231 МГц и обнаружил сигналы от 27 кандидатов на сверхновые. Статья ученых появилась в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

Австралийские астрономы с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) смогли получить огромный массив изображений галактики Млечный Путь в радиодиапазоне. Затем полученные изображения были обработаны в суперкомпьютерном комплексе Pawsey в городе Перт.

Используя эти изображения, доктор Наташа Херли-Уолкер из Университета Кертина вместе с коллегами обнаружила 27 массивных звезд, переживших взрыв сверхновой. Эти объекты были бы в восемь и более раз массивнее нашего Солнца, пока они не коллапсировали тысячи лет назад. Более молодые и близкие остатки сверхновых, или те, что находятся в очень плотных средах, легко обнаружить, и 295 из них уже были известны.

Полученные в радиодиапазоне спектры ученые обработали в специальной программе для подгонки и получили спектральные индексы для 26 кандидатов. Это позволило астрономам исследовать более полный спектр звезд, чем удавалось ранее.

Дальнейший анализ показал, что у всех 27 звезд отсутствует излучение в инфракрасном диапазоне. Это говорит о нетепловой природе их излучения. Сравнение спектров радиоизлучения открытых звезд с пульсарами позволило ученым примерно предсказать, когда они стали сверхновыми. Для самой молодой из них этот процесс мог случиться всего девять тыс. лет назад.