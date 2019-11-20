Глава Роскосмоса решил насолить NASA

Рогозин примерил роль Украины на Россию

Не прошло и шести лет, как глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин , похоже, начал приводить в исполнение свои угрозы в адрес американских коллег и врубил режим контрсанкций: 19 ноября стало известно, что экипажи двух экспедиций к МКС (64 и 65) сформированы только из российских космонавтов.

Эта ситуация заставила вспомнить, как в апреле 2014 года Рогозин в соцсетях угрожал лишить американцев космоса.

Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, — написал он тогда.

Пять с половиной лет назад эта шутка выглядела довольно глупой. Космическое сотрудничество двух стран продолжилось, несмотря на то, что политическая обстановка в мире всё чаще заставляла вспоминать времена холодной войны. Россия продолжала продавать США свои двигатели РД-180, NASA и Роскосмос обсуждали, как лучше использовать МКС после завершения срока её эксплуатации и планировали совместную лунную программу. Но, похоже, идиллия закончилась, и выяснение отношений между странами вышло на новую орбиту.

Здесь, казалось бы, самое время расхохотаться и погрозить кулаком, дескать, так вам и надо, пусть вас теперь любезные вашему сердцу украинцы на МКС катают. Но не хочется, потому что в этой ситуации мы сами, по сути, стали украинцами, носящимися со своим транзитом и сильнее любых катастроф боящихся его потерять.

Сейчас Киев молится, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен до начала года и России пришлось заключать с «Нафтогазом» новый транзитный контракт. Они считают, что находятся в связи с этим в «сильной позиции» и могут диктовать агрессору свои условия, однако на деле всё куда печальнее: труба так или иначе будет построена, и вся эта драгоценная газотранспортная система, доставшаяся в наследство от «проклятого» Советского Союза, превратится из источника лёгких денег в источник металлолома.

Так же будет и с нашим эксклюзивным предложением по доставке людей на орбиту. Американцы свою ракету всё равно построят и в наших услугах нуждаться перестанут. Если мы в своей гордыне совсем упрёмся, ничего страшного, подождут пару лет. И тогда наш космос лишится довольно серьёзной статьи доходов. Нам останутся лишь коммерческие запуски спутников, но здесь Россия тоже уже не является лидером: сейчас по числу таких пусков впереди и США, и Китай, и европейцы.

Всё-таки для страны, первой запустившей в космос спутник, а затем и человека, положение Украины, пытающейся напоследок урвать хоть что-то за счёт того, что осталось от лучших времён, довольно унизительно. К тому же, недостойное поведение партнёров обычно надолго запоминается. Так что международное космическое сотрудничество обязательно будет развиваться, и в какой-то момент может стать не столь важным, с нами или без нас.