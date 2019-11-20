Глава Роскосмоса решил насолить NASA

Не прошло и шести лет, как глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, похоже, начал приводить в исполнение свои угрозы в адрес американских коллег и врубил режим контрсанкций: 19 ноября стало известно, что экипажи двух экспедиций к МКС (64 и 65) сформированы только из российских космонавтов.
Как указано на сайте Центра подготовки космонавтов, в 2020 году на Международную космическую станцию должны отправиться Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб, а следом за ними, в 2021 году, полетят Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Дублирующие экипажи также составлены только из россиян. При этом известно, что ранее глава NASA Джим Брайденстайн писал Дмитрий Рогозину письмо с просьбой забронировать по одному месту для его астронавтов в этих экипажах, поскольку американцы не успевают доделать к тому времени собственную ракету. Роскосмос доставляет американских астронавтов на орбиту с 2006 года, с тех пор как закончилась американская программа по использованию шаттлов. На данный момент разработку американского пилотируемого корабля ведёт корпорация Boeing и Илон Маск. Но испытания их кораблей ещё не закончены.
Эта ситуация заставила вспомнить, как в апреле 2014 года Рогозин в соцсетях угрожал лишить американцев космоса.
Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, — написал он тогда.
Пять с половиной лет назад эта шутка выглядела довольно глупой. Космическое сотрудничество двух стран продолжилось, несмотря на то, что политическая обстановка в мире всё чаще заставляла вспоминать времена холодной войны. Россия продолжала продавать США свои двигатели РД-180, NASA и Роскосмос обсуждали, как лучше использовать МКС после завершения срока её эксплуатации и планировали совместную лунную программу. Но, похоже, идиллия закончилась, и выяснение отношений между странами вышло на новую орбиту.
Здесь, казалось бы, самое время расхохотаться и погрозить кулаком, дескать, так вам и надо, пусть вас теперь любезные вашему сердцу украинцы на МКС катают. Но не хочется, потому что в этой ситуации мы сами, по сути, стали украинцами, носящимися со своим транзитом и сильнее любых катастроф боящихся его потерять.
Сейчас Киев молится, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен до начала года и России пришлось заключать с «Нафтогазом» новый транзитный контракт. Они считают, что находятся в связи с этим в «сильной позиции» и могут диктовать агрессору свои условия, однако на деле всё куда печальнее: труба так или иначе будет построена, и вся эта драгоценная газотранспортная система, доставшаяся в наследство от «проклятого» Советского Союза, превратится из источника лёгких денег в источник металлолома.
Так же будет и с нашим эксклюзивным предложением по доставке людей на орбиту. Американцы свою ракету всё равно построят и в наших услугах нуждаться перестанут. Если мы в своей гордыне совсем упрёмся, ничего страшного, подождут пару лет. И тогда наш космос лишится довольно серьёзной статьи доходов. Нам останутся лишь коммерческие запуски спутников, но здесь Россия тоже уже не является лидером: сейчас по числу таких пусков впереди и США, и Китай, и европейцы.
Всё-таки для страны, первой запустившей в космос спутник, а затем и человека, положение Украины, пытающейся напоследок урвать хоть что-то за счёт того, что осталось от лучших времён, довольно унизительно. К тому же, недостойное поведение партнёров обычно надолго запоминается. Так что международное космическое сотрудничество обязательно будет развиваться, и в какой-то момент может стать не столь важным, с нами или без нас.
Но, вероятно, руководству Роскосмоса кто-то, способный прогнозировать ситуацию чуть дальше, чем на год вперёд, эту ситуацию всё-таки расписал, и в госкорпорации решили, что могут прокатить американских астронавтов на орбиту ещё пару раз.