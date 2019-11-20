Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Общество

Рогозин примерил роль Украины на Россию 

News.ru 1 час назад
Глава Роскосмоса решил насолить NASA
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Не прошло и шести лет, как глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, похоже, начал приводить в исполнение свои угрозы в адрес американских коллег и врубил режим контрсанкций: 19 ноября стало известно, что экипажи двух экспедиций к МКС (64 и 65) сформированы только из российских космонавтов.
Как указано на сайте Центра подготовки космонавтов, в 2020 году на Международную космическую станцию должны отправиться Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб, а следом за ними, в 2021 году, полетят Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Дублирующие экипажи также составлены только из россиян. При этом известно, что ранее глава NASA Джим Брайденстайн писал Дмитрий Рогозину письмо с просьбой забронировать по одному месту для его астронавтов в этих экипажах, поскольку американцы не успевают доделать к тому времени собственную ракету. Роскосмос доставляет американских астронавтов на орбиту с 2006 года, с тех пор как закончилась американская программа по использованию шаттлов. На данный момент разработку американского пилотируемого корабля ведёт корпорация Boeing и Илон Маск. Но испытания их кораблей ещё не закончены.
Эта ситуация заставила вспомнить, как в апреле 2014 года Рогозин в соцсетях угрожал лишить американцев космоса.
Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, — написал он тогда.
Пять с половиной лет назад эта шутка выглядела довольно глупой. Космическое сотрудничество двух стран продолжилось, несмотря на то, что политическая обстановка в мире всё чаще заставляла вспоминать времена холодной войны. Россия продолжала продавать США свои двигатели РД-180, NASA и Роскосмос обсуждали, как лучше использовать МКС после завершения срока её эксплуатации и планировали совместную лунную программу. Но, похоже, идиллия закончилась, и выяснение отношений между странами вышло на новую орбиту.
Здесь, казалось бы, самое время расхохотаться и погрозить кулаком, дескать, так вам и надо, пусть вас теперь любезные вашему сердцу украинцы на МКС катают. Но не хочется, потому что в этой ситуации мы сами, по сути, стали украинцами, носящимися со своим транзитом и сильнее любых катастроф боящихся его потерять.
Сейчас Киев молится, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен до начала года и России пришлось заключать с «Нафтогазом» новый транзитный контракт. Они считают, что находятся в связи с этим в «сильной позиции» и могут диктовать агрессору свои условия, однако на деле всё куда печальнее: труба так или иначе будет построена, и вся эта драгоценная газотранспортная система, доставшаяся в наследство от «проклятого» Советского Союза, превратится из источника лёгких денег в источник металлолома.
Так же будет и с нашим эксклюзивным предложением по доставке людей на орбиту. Американцы свою ракету всё равно построят и в наших услугах нуждаться перестанут. Если мы в своей гордыне совсем упрёмся, ничего страшного, подождут пару лет. И тогда наш космос лишится довольно серьёзной статьи доходов. Нам останутся лишь коммерческие запуски спутников, но здесь Россия тоже уже не является лидером: сейчас по числу таких пусков впереди и США, и Китай, и европейцы.
Всё-таки для страны, первой запустившей в космос спутник, а затем и человека, положение Украины, пытающейся напоследок урвать хоть что-то за счёт того, что осталось от лучших времён, довольно унизительно. К тому же, недостойное поведение партнёров обычно надолго запоминается. Так что международное космическое сотрудничество обязательно будет развиваться, и в какой-то момент может стать не столь важным, с нами или без нас.
Но, вероятно, руководству Роскосмоса кто-то, способный прогнозировать ситуацию чуть дальше, чем на год вперёд, эту ситуацию всё-таки расписал, и в госкорпорации решили, что могут прокатить американских астронавтов на орбиту ещё пару раз.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
News.ru: последние новости
Космическая отрасль РФ оказалась под угрозой разорения Космическая отрасль РФ оказалась под угрозой разорения Рогозин примерил роль Украины на Россию Рогозин примерил роль Украины на Россию Украина хочет построить лунный город Украина хочет построить лунный город
Комментарии3 
Теги:
Наука и техника , Статьи , Дмитрий Рогозин , Анатолий Иванишин , Сергей Корсаков , Илон Маск , Сергей Рыжиков , Нафтогаз , Boeing , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену 43
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 11
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось 166
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян 71
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 130
Новости партнеров
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение