Иски Минобороны могут разорить Роскосмос

Иски Минобороны могут ударить по космической отрасли

«Если брать всю космическую промышленность в целом, то Минобороны России, исходя из такой практики, может выписать штрафов на сумму от 150 млрд до 300 млрд рублей, что крайне негативно скажется на положении отрасли», — цитирует издание слова неназванного чиновника из аппарата правительства РФ.

По словам собеседника «Ведомостей», вместо работы предприятия должны будут сконцентрироваться на судебных тяжбах. При этом организации-ответчики, уверяет чиновник, не обладают даже частью тех сумм, которые заявлены в исках.