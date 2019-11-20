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Политика

Иски Минобороны могут ударить по космической отрасли 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Иски Минобороны могут разорить Роскосмос
Фото: Национальная Служба Новостей
Судебные иски Министерства обороны к предприятиям космической промышленности могут разорить отрасль в целом, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Сумма требований может составлять сотни миллиардов рублей.
По данным издания, за прошедшие два месяца юристы Минобороны подали несколько исков в отношении ракетно-космической корпорации «Энергия» и ракетно-космического центра «Прогресс», которые занимаются производством космических аппаратов по заказу ведомства. Суть претензий не известна. Сумма требований превысила 7,1 млрд рублей.
«Если брать всю космическую промышленность в целом, то Минобороны России, исходя из такой практики, может выписать штрафов на сумму от 150 млрд до 300 млрд рублей, что крайне негативно скажется на положении отрасли», — цитирует издание слова неназванного чиновника из аппарата правительства РФ.
По словам собеседника «Ведомостей», вместо работы предприятия должны будут сконцентрироваться на судебных тяжбах. При этом организации-ответчики, уверяет чиновник, не обладают даже частью тех сумм, которые заявлены в исках.
Ранее, как сообщал «Рамблер», юристы Министерства обороны РФ подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ПАО «Туполев» 4,6 млрд рублей. Суть претензий не известна, однако СМИ напоминают, что в октябре руководство «Туполева» заподозрили в растрате 150 млн рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Наука и техника , Демьян Кудрявцев , Туполев , Министерство обороны , РКЦ "Прогресс" , Правительство РФ , РКК Энергия , Ведомости
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