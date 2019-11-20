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Общество

Космическую отрасль России спасут от военных и «Роскосмоса» 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Космическую отрасль спасут от военных и «Роскосмоса»
Фото: ТАСС
Предприятия российской космической промышленности оказались под угрозой разорения из-за многочисленных штрафов со стороны Минобороны и «Роскосмоса». В правительстве рассматривают изменения законодательства, которые защитили бы отрасль от исков, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
На совещании в центре имени Хруничева, прошедшем под руководством вице-премьера Юрия Борисова, присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора предприятий космической отрасли.
Как рассказали участники встречи, обсуждались способы, которые позволят предприятиям избежать наказания за задержку сдачи продукции. В этих случаях «Роскосмос» и Минобороны подают иски. Причем военные контракты, как правило, разбиты на этапы, и нарушение в каждом из них грозит штрафом, иногда равным сумме всего соглашения.
Не предъявлять претензии госзаказчики не могут, потому что такое требование прописано в федеральном законе «О контрактной сфере». В то же время на совещании отмечалось, что предприятия зачастую не могут выполнить контракт по объективным причинам, так как страдают из-за санкций.
В сентябре Минобороны потребовало 5 миллиардов рублей от РКК «Энергия», а в ноябре — 2 миллиарда от РКЦ «Прогресс», который производит ракеты «Союз». Источник издания утверждает, что в ближайшее время иск может быть подан и к НПО имени Лавочкина. Неназванный чиновник из аппарата правительства указал, что всего военные могут выписать штрафов на сумму 150-300 миллиардов рублей — таким образом отрасль останется без средств. Поэтому вероятность изменения законов велика.
Ранее Минфин предложил повысить планы по сбору НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц, чтобы компенсировать серьезный недобор налогов с предприятий нефтегазовой сферы.
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Теги:
Наука и техника , Юрий Борисов , Дмитрий Рогозин , Демьян Кудрявцев , Министерство обороны , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , РКК Энергия , Минфин , НПО им. С.А. Лавочкина , Ведомости
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