Космическую отрасль спасут от военных и «Роскосмоса»

Космическую отрасль России спасут от военных и «Роскосмоса»

Предприятия российской космической промышленности оказались под угрозой разорения из-за многочисленных штрафов со стороны Минобороны «Роскосмоса» . В правительстве рассматривают изменения законодательства, которые защитили бы отрасль от исков, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как рассказали участники встречи, обсуждались способы, которые позволят предприятиям избежать наказания за задержку сдачи продукции. В этих случаях «Роскосмос» и Минобороны подают иски. Причем военные контракты, как правило, разбиты на этапы, и нарушение в каждом из них грозит штрафом, иногда равным сумме всего соглашения.

Не предъявлять претензии госзаказчики не могут, потому что такое требование прописано в федеральном законе «О контрактной сфере». В то же время на совещании отмечалось, что предприятия зачастую не могут выполнить контракт по объективным причинам, так как страдают из-за санкций.

В сентябре Минобороны потребовало 5 миллиардов рублей от РКК «Энергия» , а в ноябре — 2 миллиарда от РКЦ «Прогресс» , который производит ракеты «Союз». Источник издания утверждает, что в ближайшее время иск может быть подан и к НПО имени Лавочкина . Неназванный чиновник из аппарата правительства указал, что всего военные могут выписать штрафов на сумму 150-300 миллиардов рублей — таким образом отрасль останется без средств. Поэтому вероятность изменения законов велика.