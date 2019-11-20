Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
В мире

Доказано происхождение жизни из космоса 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Доказано происхождение жизни из космоса
Фото: NASA / Goddard / University of Arizona
Ученые из Японии и США нашли в метеоритах, упавших на Землю, молекулы сахаров, которые могли сыграть решающую роль в возникновении жизни на Земле. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи обнаружили в трех углеродистых хондритах (наиболее распространенный тип метеоритов) рибозу — один из ключевых компонентов РНК, осуществляющей реализацию генетической информации в живых организмах. Кроме того, были выявлены и другие важные для живых организмов углеводы. Их внеземное происхождение удалось доказать по избытку изотопов углерода-13. Это подтверждает, что эти соединения могли быть доставлены на Землю небесными телами.
Специалисты также смоделировали вероятный механизм образования космических углеводов. Оказалось, что соединения возникли в результате реакции Бутлерова, при которой сахара синтезируются из формальдегидов в присутствии ионов металлов, например, кальция. Молекула рибозы могла возникнуть как до захвата метеоритом, так и после.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов
Комментарии1 
Теги:
Наука и техника , Наука , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 176
Российские танки перепугали норвежских военных
Российские танки перепугали норвежских военных 12
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 10
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу 115
Видео
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение