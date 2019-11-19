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Эксперт оценил возможность генетической модификации людей 

Газета.Ru 41 минуту назад
Оценена возможность генетической модификации людей
Фото: depositphotos.com
Кевин Смит, специалист по биоэтике из Абертейского университета Шотландии, заявил, что первые этически приемлемые попытки модификации человеческих генов могут быть совершены уже через два года. Об этом сообщает CNN.
По словам Смита, генная инженерия на настоящий момент имеет настолько низкие риски, что ее можно применять даже на человеческих эмбрионах с целью предотвратить передачу генетических заболеваний.
Ученый пояснил, что генетическая модификация людей позволит существенно увеличить продолжительность человеческой жизни.
При этом биоэтик советует отложить программы по генной инженерии человека из-за того, что современное общество не готово к подобному научному прогрессу и воспринимает его негативно. Однако, по мнению Смита, за ближайшие два года это может измениться.
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Теги:
Наука и техника , Кевин Смит , Шотландия
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