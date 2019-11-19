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Ученые разработали пластичное «суперстекло», которое крепче стали 

Российская Газета 5 часов назад
Разработано пластичное «суперстекло»
Фото: depositphotos.com
Ученые из университета Тампере (Финляндия) разработали новый стеклянный материал — чрезвычайно эластичный, но при этом тверже стали. Потенциал для использования гибкого стекла огромный, говорится в публикации Science.
"Небьющееся" стекло разработала команда Эркка Франкберга. Используя специальный метод, они разрушали тонкие пленки оксида алюминия импульсным лазерным лучом. Затем, чтобы предотвратить процесс кристаллизации, разогретый оксид быстро охлаждали. В результате получился стеклянный материал, состоящий из алюминия и кислорода. Стекло при комнатной температуре ведет себя как металл.
"Но оно может легко изгибаться и растягиваться вдвое до определенной точки без риска поломки", — говорит Франкберг.
Своеобразные свойства материала объясняется тем, что атомы и молекулы в этом стекле образуют не кристаллическую решетку, а аморфную жидкую массу.
Испытания показали, говорит соавтор работы Меган Кордилл, что металлическое стекло "обладает высокой пластичностью даже при комнатной температуре".
"Это доказывает, что аморфные оксиды гораздо более гибкие при комнатной температуре, чем считалось ранее", — говорят исследователи.
Несмотря на очевидные преимущества "суперстекла", его массовое производство — вопрос не завтрашнего дня: это очень сложный процесс. Исследователям предстоит преодолеть серьезное препятствие.
"Чтобы предотвратить кристаллизацию оксида алюминия, требуется чрезвычайно высокая скорость закалки", — объясняет Франкберг.
В их эксперименте это было достигнуто только лазерным лучом. Однако этот метод слишком дорогой для промышленных масштабов. Тем не менее, убеждены исследователи, производство металлического стекла на коммерческой основе — это дело времени, ведь у таких стекол "большой потенциал в современной электронике".
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Теги:
Наука и техника , Тампере , Финляндия
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