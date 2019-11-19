Украина захотела построить город на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ "Южное" намеревается искать полезные ископаемые и строить город на Луне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение организации.

Как отмечается, предприятие уже показало на авиасалоне Dubai Airshow 2019 презентацию, в которой было рассказано о лунном посадочном аппарате и о будущем городе на Луне.

Планируется, что сначала аппарат исследует поверхность Луны и доставить на ее поверхность груз массой до 150 кг. После этого украинское предприятие задумывается о строительстве города на Луне.