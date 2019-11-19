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Украина захотела построить город на Луне 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Украина захотела построить город на Луне
Фото: NASA
Украинское предприятие космической отрасли КБ "Южное" намеревается искать полезные ископаемые и строить город на Луне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение организации.
Как отмечается, предприятие уже показало на авиасалоне Dubai Airshow 2019 презентацию, в которой было рассказано о лунном посадочном аппарате и о будущем городе на Луне.
Планируется, что сначала аппарат исследует поверхность Луны и доставить на ее поверхность груз массой до 150 кг. После этого украинское предприятие задумывается о строительстве города на Луне.
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Теги:
Наука и техника , В мире
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