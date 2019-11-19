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Украина захотела построить город на Луне 

Рамблер 14 минут назад
Украина захотела построить город на Луне
Фото: NASA
Украинское КБ «Южное» представило на авиасалоне Dubai Airshow 2019 концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов для исследования поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Предполагается, что аппараты смогут трижды перелетать с места на место с грузом до 150 кг и научным оборудованием.
«В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне», — говорится в сообщении.
На выставке представлен макет аппарата в масштабе 1:5, созданный КБ «Южное» с применением аддитивных технологий.
На сайте также опубликовано 3D-видео с демонстрацией трассы полета, облика посадочного аппарата-«попрыгунчика» (lunar lander-hopper), его прилунения, взятия проб грунта и перелета на новое место.
По словам авторов проекта, он является первым шагом к возведению лунного города.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника
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