Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури

Данные миссии Европейского космического агентства позволили записать звуки Земли, которые планета издаёт во время солнечной бури.

Жутковатые звуки издают волны, которые генерируются в магнитном поле Земли при столкновении с солнечной бурей. Сама буря представляет собой извержение электрически заряженных частиц из солнечной атмосферы. Команда специалистов сгенерировала аудиозапись после анализа данных из научного архива миссии «Кластер». Миссия состояла из четырёх космических аппаратов, которые вращались вокруг Земли, исследуя магнитную среду нашей планеты и её взаимодействие с солнечным ветром.

Заряженные частицы потока солнечного ветра стремятся к магнитосфере Земли, и некоторые отскакивают от магнитного поля назад к Солнцу. Этот «всплеск» взаимодействует с солнечным ветром, который всё ещё идёт в направлении планеты, создавая нестабильность в плазме и генерируя магнитоакустические волны. После учёные перевели эти магнитоакустические волны в звук, получив странные скрипящие и свистящие звуки. Аудиофайлы помогают понять динамику взаимодействий между солнечным ветром и магнитосферой. В частности, выяснилось, что во время столкновения форшок генерирует магнитные волны, которые намного сложнее, чем считалось раньше.