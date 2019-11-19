Опубликован трейлер четвёртого сезона «Экспансии»

В сети опубликован новый трейлер четвертого сезона фантастического сериала «Экспансия» (The Expanse). В нём, а также в ранее показанном тизере рассказывается о новых приключениях команды космического корабля «Росинант».

Экипаж выполняет исследовательскую миссию за пределами межпространственных врат. События разворачиваются на фоне противостояния на Илусе — одной из тысяч планет, доступ к которым получило человечество. На ней обнаружено много полезных ископаемых, но также там есть руины инопланетной цивилизации.

По сюжету народы Земли, Марса и Пояса пытаются получить контроль над планетой, но даже не подозревают об опасностях, который она таит.