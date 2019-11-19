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Опубликован трейлер четвёртого сезона «Экспансии» 

Игромания.ру 9 часов назад
Опубликован трейлер четвёртого сезона «Экспансии»
Фото: Игромания.ру
В сети опубликован новый трейлер четвертого сезона фантастического сериала «Экспансия» (The Expanse). В нём, а также в ранее показанном тизере рассказывается о новых приключениях команды космического корабля «Росинант».
Экипаж выполняет исследовательскую миссию за пределами межпространственных врат. События разворачиваются на фоне противостояния на Илусе — одной из тысяч планет, доступ к которым получило человечество. На ней обнаружено много полезных ископаемых, но также там есть руины инопланетной цивилизации.
По сюжету народы Земли, Марса и Пояса пытаются получить контроль над планетой, но даже не подозревают об опасностях, который она таит.
Премьера нового сезона состоится на Amazon Prime 13 декабря.
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Теги:
Наука и техника , Amazon
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