Российские ученые готовят труд по гражданской войне

Ученые впервые после распада СССР опишут историю гражданской войны

Российские историки планируют в 2021 году завершить работу над академическим томом "Гражданская война в России 1917-1922 годы" — первого со времен СССР обобщающего описания гражданской войны, сообщил РИА Новости один из авторов, профессор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова Владислав Голдин.

"Это 12-й том "Гражданская война в России в 1917-1922 годы" 20-томной академической истории России. Мы должны к 25 ноября собрать и сдать большую часть авторских текстов… За следующий год мы должны эту работу завершить, чтобы в 2021 году текст сдать в главную редколлегию, которая должна его принять или отправить на доработку, а затем издательство", — сказал историк в кулуарах проходящей в Новосибирске всероссийской научной конференции "Гражданская война на востоке России".

Голдин отметил, что готовящееся издание представляет собой совершенно новый проект по обобщению и осмыслению трагических событий гражданской войны в России. До этого события теперь уже столетней давности описывались в 12-томнике истории СССР, издававшемся в 1960-70-е годы прошлого века.

"Если мы возьмем отечественную историю, то гражданская война в России — это одна из самых страстно дискутируемых проблем… К сожалению, общество сейчас во многом оказалось расколото и этот раскол усиливается в связи со 100-летием и разнообразием публикаций, в том числе конъюнктурного, политико-идеологического характера с прямо противоположными картинками того, что было. С этой точки зрения очень трудная задача историков заключается в том, чтобы создать научную, академическую, беспристрастную картину, поднявшись "над схваткой". Это сложно, но необходимо", — сказал ученый.

Он пояснил, что основная задача коллектива авторов заключается в том, чтобы представить объективную картину произошедшей трагедии и дать представление о том, что на примирение любого общества после гражданской войны уходят десятилетия и даже века. Историки прежде всего будут рассматривать "славянское братство" — Россию, Украину и Белоруссию, но внимание также обратят на Прибалтику, Закавказье и Среднюю Азию.

"Во-первых, мы должны следовать принципу историзма, то есть воссоздавать картину истории через призму того, как жили, действовали и мыслили люди тогда, но в то же время создавать ее глазами сегодня живущих историков — совместить разные картинки. Это бывает очень непросто. Не исключено, что в будущем, сквозь призму нового накопленного опыта эта картина будет пересмотрена, но нам хотелось бы создать настолько объективную картину, насколько это возможно сегодня, насколько это получится", — сказал историк.

Голдин отметил, что при рассмотрении истории гражданской войны сложностью будет и то, что получившаяся картина должна быть признана в ставших сегодня самостоятельными государствах бывшего СССР, а это очень сложно, так как в них во многом создается своя картина, идеализирующая правительства и режимы этих стран.