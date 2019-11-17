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В «Роскосмосе» придумали новый способ контроля за состоянием ракет 

РИА Новости 9 часов назад
"Роскосмос" запатентовал способ сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee, использующемуся мировыми производителями для устройств "умного дома", соответствующее решение опубликовано Роспатентом.
В предлагаемый комплект беспроводной системы, которая должна следить за состоянием ракетной техники при ее транспортировке, входят вычислительный навигационно-телекоммуникационный модуль, координирующий работу датчиков, а также сами датчики — термометры, барометры, акселерометры, ИК-датчики, ультразвуковые датчики, датчики горючих смесей и влажности.
К достоинствам беспроводной системы сбора информации в "Роскосмосе" отнесли возможность ее использования на любой космической технике и при перевозке любым транспортом. Такой способ "позволяет развертывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки по сравнению с известными аналогами практически на любом транспортном средстве и осуществлять наблюдение за состоянием любых объектов", говорится в заявке госкорпорации.
Известно, что при перевозке ракетно-космической техники очень важно соблюдать вибрационные, тепловые нагрузки, влажность. Именно поэтому, например, космические аппараты при вывозе на стартовый комплекс термостатируют, то есть создают вокруг них искусственный микроклимат. Известны случаи, когда идущие на космодром Байконур железнодорожные составы с ракетами подвергались ударам, что требовало как минимум внешнего осмотра, а иногда и возвращения поврежденных блоков на завод-изготовитель.
ZigBee — международный стандарт, предназначенный для устройств, которым необходима длительная работа от аккумулятора и безопасность передачи данных по беспроводной сети. Стандарт применяется в системах автоматизации жилья, таких как "Умный дом", для создания устройств управления освещением, контроля температуры в помещении, в системах охраны и безопасности, управления электроприборами.
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Теги:
Наука и техника , Роспатент , Роскосмос
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