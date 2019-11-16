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Airbus может разработать не загрязняющий окружающую среду самолет к 2030 году 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Airbus создаст экологически чистый самолет
Фото: globallookpress.com
Авиаконцерн Airbus потенциально может разработать не загрязняющий окружающую среду самолет к 2030 году. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Airbus ExO Alpha Сандру Шеффер.
По информации агентства, речь идет о 100-местном самолете, который будет осуществлять региональные рейсы. Bloomberg напоминает, что крупные авиапроизводители согласились в два раза сократить выбросы углекислого газа к 2050 году. "Сегодня нет единого решения для выполнения обязательств в 2050 году, но есть ряд решений, которые, если собрать их вместе, приведут к этой цели", — отметила Шеффер. По ее мнению, технологии будут отличаться в зависимости от типа и размера самолета. Она считает, что в то время как новейшие технологии помогут сократить выбросы крупных лайнеров, небольшие самолеты, осуществляющие местные перевозки, смогли бы летать без вредных выбросов уже к 2030.
По ее словам, компания работает над несколькими методами сокращения выбросов углекислого газа. В частности, она пояснила, что в сотрудничестве со своими партнерами, включая производителей двигателей, Airbus исследует альтернативные виды топлива, а также способы по улучшению аэродинамики.
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Теги:
Наука и техника , Airbus , Bloomberg
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