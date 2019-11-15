Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Шоу-бизнес
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
В мире
Помпео объяснил, почему США не признают Крым
Помпео объяснил, почему США не признают Крым
США
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
В мире

Основные источники метана обнаружены с воздуха 

Популярная механика 1 час назад
Основные источники метана обнаружены с воздуха
Фото: Stephen Conley / Science News
Благодаря методу дистанционного зондирования с самолета ученые определили, откуда исходит наибольшее количество загрязняющего атмосферу метана, избыток которого приводит к глобальному потеплению.
Ученым удалось обнаружить очаги исходящего газа, которые отчетливо видны на сделанных с самолетов снимках. Главным источником метана стали свалки и полигоны ТБО. На втором месте по степени загрязнения атмосферы парниковыми газами оказались нефтеперерабатывающие заводы, а на третьем — коровники.
Исследовав территорию американского штата Калифорния, ученые подсчитали, что до половины всего выбрасываемого в воздух метана исходит из 564 точечных источников и объектов инфраструктуры менее десяти метров в поперечнике. Свалки и полигоны ТБО, в том числе закрытые, выделяют 41% от обнаруженного газа. Нефтеперерабатывающие заводы (вместе с их трубопроводами), и молочные фермы — по 26%. На долю других объектов приходится оставшиеся 7% выбросов.
Для исследования использовался инфракрасный спектрометр. Всего на наличие метановых шлейфов проверено 271 000 объектов штата. В результате были созданы подробные карты высокого разрешения метановых шлейфов.
Зная, где находятся источники выброса метана, власти могут выдать предписания для их устранения владельцам объектов. Следовательно, воздух в Калифорнии в ближайшее время должен стать немного чище. Как быстро данная технология оценки выбросов метана доберется до других стран, в том числе до России — пока неизвестно.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Популярная механика: последние новости
Астрономы застали танец лун Нептуна Астрономы застали танец лун Нептуна Instagram начал в тестовом режиме скрывать лайки во всем мире Instagram начал в тестовом режиме скрывать лайки во всем мире У орангутана нашелся трехметровый родственник У орангутана нашелся трехметровый родственник
Комментарии 
Теги:
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Помпео объяснил, почему США не признают Крым
Помпео объяснил, почему США не признают Крым 123
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
Галкин высказался об отмене своих концертов
Галкин высказался об отмене своих концертов 58
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение