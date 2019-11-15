Основные источники метана обнаружены с воздуха

Благодаря методу дистанционного зондирования с самолета ученые определили, откуда исходит наибольшее количество загрязняющего атмосферу метана, избыток которого приводит к глобальному потеплению.

Ученым удалось обнаружить очаги исходящего газа, которые отчетливо видны на сделанных с самолетов снимках. Главным источником метана стали свалки и полигоны ТБО. На втором месте по степени загрязнения атмосферы парниковыми газами оказались нефтеперерабатывающие заводы, а на третьем — коровники.

Исследовав территорию американского штата Калифорния, ученые подсчитали, что до половины всего выбрасываемого в воздух метана исходит из 564 точечных источников и объектов инфраструктуры менее десяти метров в поперечнике. Свалки и полигоны ТБО, в том числе закрытые, выделяют 41% от обнаруженного газа. Нефтеперерабатывающие заводы (вместе с их трубопроводами), и молочные фермы — по 26%. На долю других объектов приходится оставшиеся 7% выбросов.

Для исследования использовался инфракрасный спектрометр. Всего на наличие метановых шлейфов проверено 271 000 объектов штата. В результате были созданы подробные карты высокого разрешения метановых шлейфов.

Зная, где находятся источники выброса метана, власти могут выдать предписания для их устранения владельцам объектов. Следовательно, воздух в Калифорнии в ближайшее время должен стать немного чище. Как быстро данная технология оценки выбросов метана доберется до других стран, в том числе до России — пока неизвестно.