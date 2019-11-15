Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Украина
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Интернет
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты
Кавказ

Ученые раскрыли один из главных механизмов разогрева короны Солнца 

ТАСС 53 минуты назад
Раскрыт один из механизмов разогрева короны Солнца
Фото: © IgorZh/Shutterstock/FOTODOM
Длительные наблюдения за Солнцем помогли зарубежным астрофизикам подтвердить предположение российских ученых о том, что так называемые спикулы, миниатюрные протуберанцы на поверхности светила, участвуют в разогреве короны светила и рождении солнечного ветра. Выводы астрономов опубликовал научный журнал Science.
"Спикулы закачивают в корону Солнца столько энергии, сколько нужно для ее разогрева до примерно миллиона градусов Кельвина. Коллеги предполагают, что они транспортируют не только энергию, но и плазму в атмосферу светила, помогая таким образом формироваться солнечному ветру. Наши наблюдения говорят о том, что они действительно играют важную роль в этом процессе", — рассказал один из авторов работы, астрофизик из Пекинского университета Танмой Саманта.

Физики создали лабораторное Солнце

Если смотреть на Солнце невооруженным глазом (впрочем, лучше это делать через защитную поверхность вроде темных очков или внутренности дискеты), оно покажется нам ровным и спокойным сияющим диском. Но если посмотреть на него даже в относительно небольшой телескоп, сразу станет понятно, что его поверхность постоянно бурлит и движется. Это связано с тем, что каждую секунду в хромосфере Солнца возникают и пропадают десятки миллионов спикул, небольших выбросов плазмы. Как правило, за несколько десятков минут они достигают высоты в десятки тысяч километров и ширины в несколько сотен километров, а потом исчезают, падая на поверхность светила или улетучиваясь в космос. Природа этих структур остается загадкой для ученых с конца XIX века, когда астрономы впервые узнали об их существовании.
Российские и американские астрофизики, которые наблюдали за различными типами спикул в последние годы, нашли сразу несколько намеков на то, что эти структуры могут быть связаны с двумя главными загадками жизни Солнца — рождением солнечного ветра и разогревом короны. В частности, замеры российской орбитальной обсерватории КОРОНАС-ФОТОН показали, что перед тем, как возвратиться в недра светила спикулы теряют до трети массы. А американские ученые выяснили, что материя этих выбросов разогрета до сверхвысоких температур.
Это заставило ученых предположить, что спикулы играют ведущую роль в подпитке солнечного ветра и насыщении короны энергией. Однако для того, чтобы это доказать, нужны были очень точные данные по структуре магнитного поля светила. Их и собрали Саманта и его коллеги.

Главные загадки Солнца

Как отмечает астрофизик, для решения этой задачи ученые объединили данные с орбитальной обсерватории SDO, которая может получать детальные снимки поверхности и короны Солнца в ультрафиолете и высокоэнергетической части спектра, с замерами поляризации солнечного света при помощи земных телескопов.
В этих наблюдениях ученые воспользовались простой закономерностью, которую Майкл Фарадей открыл еще в середине XIX века, — мощные магнитные поля закручивают волны света определенным образом и заставляют их поляризоваться. Соответственно, уровень магнитной активности Солнца можно точно измерить, наблюдая за тем, как меняется поляризация света.
Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за конфигурациями магнитных полей в окрестностях нескольких сотен спикул, процесс рождения и исчезновения которых Саманте и его команда детально изучила в те времена, когда наблюдениям не мешали облака или другие погодные факторы.
Эти наблюдения указали на то, что плазменные "волосы" Солнца очень похожи по механизму своего возникновения на более крупные вспышки, выбросы корональной массы. Как и эти катаклизмы, спикулы возникают в результате того, что линии магнитного поля, которые проходят через их ножки, внезапно разрываются и начиняют пересоединяться.
Такой процесс сопровождается выделением огромного количества энергии, что разогревает корону на десятки миллионов градусов. Кроме того, снимки с прибора AIA на борту зонда SDO указывают на то, что часть плазмы, которая заточена внутри спикул, действительно сбегает из них и становится частью солнечного ветра.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
ТАСС: последние новости
США заплатили России $3,9 млрд за доставку астронавтов на МКС США заплатили России $3,9 млрд за доставку астронавтов на МКС В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца
Комментарии 
Теги:
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение 2
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты 52
Найдена актриса Стерникова
Найдена актриса Стерникова 2
Новости партнеров
Видео
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
03:05
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение