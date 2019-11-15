По выброшенной из Галактики звезде измерят скорость Солнца

Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Изучение орбиты и траектории движения сверхбыстрой звезды, которую "выбросило" из центра Млечного Пути, может помочь астрономам определить точную скорость движения Солнца и расстояние от него до центра нашей галактики. Об этом рассказал ТАСС доцент Университета Карнеги-Меллон ( США ) Сергей Копосов.

Ученые считают, что особенности этой звезды позволят подробнее разобраться в свойствах галактики.

"Мы и раньше находили сверхбыстрые звезды, но эта является единственной, орбиту который мы смогли определить настолько точно. Ее орбита указывает на самый центр галактики и на черную дыру внутри него, — рассказал Копосов. — В силу того, что мы точно знаем ее траекторию, у нас есть возможность определить один из компонентов скорости движения Солнца, а также расстояние от центра галактики до него".

Согласно недавней публикации в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, скорость движения недавно открытой звезды S5-HVS1 составляет около 6 млн км/ч, это примерно в 10 раз больше скорости остальных звезд Млечного Пути. Астрономы предполагают, что эту звезду так "разогнала" сверхмассивная черная дыра в центре нашей Галактики. Настолько быстрая скорость космического тела, по словам астрономов, связана с принадлежностью звезды S5-HVS1 к двойной системе, когда две звезды вращаются друг вокруг друга.

"Двойная система подлетела близко к сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики. Из-за сильного гравитационного поля черной дыры одна звезда зацепилась черной дырой, а другая вылетела с очень большой скоростью, — полагает Копосов. — Мы точно не знаем, сколько таких сверхбыстрых объектов движется по нашей Галактике, но, скорее всего, звезд, перемещающихся со скоростью больше 1-1,5 тыс. километров в секунду, можно пересчитать по пальцам".

Ученые также узнали, что звезда начала свой путь из центра Млечного Пути около 5 миллионов лет назад. По оценкам Копосова, полученная информация поможет узнать больше данных и о самой черной дыре, которая "выбросила" это сверхбыстрое небесное тело.

Проект S5 и планы на будущее

Открытие было сделано благодаря 3,9-метровому Англо-австралийскому телескопу (AAT), который находится в Австралии, в рамках проекта S5 (спектроскопическая съемка Южного звездного потока). Копосов рассказал, что основной его целью не было изучение сверхбыстрых звезд. Изначально он был запущен для исследования звездных потоков.

"Измеряя скорости звезд в звездных потоках, мы можем понять, как вещество, видимое или невидимое, как темная материя, распределены в галактике", — сказал астрофизик.

В 2018 году благодаря телескопу-спутнику Gaia астрономы нашли несколько сверхбыстрых звезд. Ученый напомнил, что в следующем году телескоп обновит данные, которые уточнят скорость недавно открытой звезды. Точно определенная скорость поможет охарактеризовать гравитационный потенциал Млечного Пути.

В заключение астрофизик отметил, что "несмотря на достигнутые результаты, вопросов для изучения осталось еще очень много".