Создана голография с тактильной обратной отдачей

Ученые изобрели полноценную голографию с тактильной обратной отдачей

В сети появилось видео с демонстрацией новой разработки исследователей из Университета Сассекса в Великобритании . Они сумели создать устройство, способное отображать анимированные объекты в 3D, при этом увидеть данные объекты можно под любым углом и без каких-либо дополнительных экранов.

Вся суть новой технологии заключается в том, что ученые использовали колебания звуковой волны для того, чтобы захватить и удержать крошечные объекты прямо в воздухе. Данный метод в течение последних нескольких лет использовался достаточно часто в различных областях, но голограммы с тактильной отдачей — здесь технология используется впервые.

Для того же, чтобы изображение получилось полноценным, ученые освещают созданное пространство с помощью RGB-светодиодов. Что интересно, при всем при этом частицы способны перемещаться по вертикали со скоростью до 9 м/c, а по горизонтали разгоняться до 4 м/c. По итогу именно из-за таких скоростей человеческий глаз и воспринимает полученный результат как полноценное изображение.