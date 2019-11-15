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Ученые изобрели полноценную голографию с тактильной обратной отдачей 

Ferra.ru 43 минуты назад
Создана голография с тактильной обратной отдачей
Фото: Ferra.ru
В сети появилось видео с демонстрацией новой разработки исследователей из Университета Сассекса в Великобритании. Они сумели создать устройство, способное отображать анимированные объекты в 3D, при этом увидеть данные объекты можно под любым углом и без каких-либо дополнительных экранов.
Вся суть новой технологии заключается в том, что ученые использовали колебания звуковой волны для того, чтобы захватить и удержать крошечные объекты прямо в воздухе. Данный метод в течение последних нескольких лет использовался достаточно часто в различных областях, но голограммы с тактильной отдачей — здесь технология используется впервые.
Для того же, чтобы изображение получилось полноценным, ученые освещают созданное пространство с помощью RGB-светодиодов. Что интересно, при всем при этом частицы способны перемещаться по вертикали со скоростью до 9 м/c, а по горизонтали разгоняться до 4 м/c. По итогу именно из-за таких скоростей человеческий глаз и воспринимает полученный результат как полноценное изображение.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Великобритания
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