Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Происшествия
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Общество
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Происшествия

Всероссийский молодежный конкурс «Космос» стартовал в Королеве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Всероссийский молодежный конкурс «Космос» стартовал в Королеве
Фото: Вечерняя Москва
Всероссийский молодежный конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос» стартовал в Технологическом университете Королева, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
— В течение следующих нескольких дней участников ждут встречи с космонавтами и специалистами Роскосмоса, мастер-классы по освоению современных цифровых технологий, экскурсии на ведущие космические предприятия России и защита инженерных проектов на финальной научно-практической конференции, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что мероприятие собрало примерно 200 финалистов в возрасте от 12 до 30 лет со всей страны и из-за границы. Все они стали победителями из 700 участников отборочного этапа. Перед тем как стартовал конкурс, начинающие исследователи посетили в королевском Центральном доме культуры выставку макетов и изделий ракетно-космической техники, которую представил Роскосмос, передает «Радио 1».
Читайте также: Более двух тысяч человек поучаствуют в московском этапе «Абилимпикса-2019»
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Вечерняя Москва: последние новости
Рогозин: причастные к хищениям на космодроме Восточный отстранены от работы Рогозин: причастные к хищениям на космодроме Восточный отстранены от работы Уникальный падающий метеор был замечен в США Уникальный падающий метеор был замечен в США Ученые выяснили, как икота влияет на развитие мозга Ученые выяснили, как икота влияет на развитие мозга
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям 39
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео 88
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве 211
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ 117
Видео
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение