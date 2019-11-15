Всероссийский молодежный конкурс «Космос» стартовал в Королеве

Всероссийский молодежный конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос» стартовал в Технологическом университете Королева, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

— В течение следующих нескольких дней участников ждут встречи с космонавтами и специалистами Роскосмоса , мастер-классы по освоению современных цифровых технологий, экскурсии на ведущие космические предприятия России и защита инженерных проектов на финальной научно-практической конференции, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что мероприятие собрало примерно 200 финалистов в возрасте от 12 до 30 лет со всей страны и из-за границы. Все они стали победителями из 700 участников отборочного этапа. Перед тем как стартовал конкурс, начинающие исследователи посетили в королевском Центральном доме культуры выставку макетов и изделий ракетно-космической техники, которую представил Роскосмос, передает «Радио 1».

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