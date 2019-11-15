Американская взлетная полоса найдена в Подмосковье

По данным издания, взлетная полоса, построенная американцами в конце войны для предоставляемых СССР по ленд-лизу самолетов Bell P-39 Aircobra, была обнаружена на аэродроме «Малино» в Ступинском районе. При этом для подтверждения находки, радиотехникам пришлось провести локальные раскопки и найти плиты взлетной полосы.

«Наши новаторы поставили перед собой задачу: разработать бортовой радиолокационный комплекс «ЭЛИК». До космических высот пока не поднялись, а вот на высоте полета самолетов его испытали, и весьма успешно», — рассказал изданию заместитель директора РТИ по научной работе Анатолий Леухин.

По его словам, ученые «рассчитывали, что радиосигнал проникнет только на 5–6 сантиметров вглубь, а получилось в три раза больше».