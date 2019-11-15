Американская взлетная полоса найдена в Подмосковье 

Ученые Радиотехнического института им. академика А. Л. Минца с помощью нового радиолокационного оборудования нашли взлетную полосу, построенную американцами в середине 40-х годов в Ступинском районе Подмосковья. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, взлетная полоса, построенная американцами в конце войны для предоставляемых СССР по ленд-лизу самолетов Bell P-39 Aircobra, была обнаружена на аэродроме «Малино» в Ступинском районе. При этом для подтверждения находки, радиотехникам пришлось провести локальные раскопки и найти плиты взлетной полосы.
«Наши новаторы поставили перед собой задачу: разработать бортовой радиолокационный комплекс «ЭЛИК». До космических высот пока не поднялись, а вот на высоте полета самолетов его испытали, и весьма успешно», — рассказал изданию заместитель директора РТИ по научной работе Анатолий Леухин.
По его словам, ученые «рассчитывали, что радиосигнал проникнет только на 5–6 сантиметров вглубь, а получилось в три раза больше».
«Рамблер» писал, что ранее Ту-154 сумел аварийно приземлиться на практически заброшенном аэродроме в Ижме, так как начальник вертолетной площадки Сергей Сотников 12 лет исправно чистил от снега и мусора взлётно-посадочную полосу, несмотря на то, что самолеты на нее уже не садились.