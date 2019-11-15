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«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства 

Рамблер 32 минуты назад
Космический аппарат "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство спустя более, чем 40 лет после запуска, и передал оттуда первые данные. "Вояджер-2" покинул гелиосферу — защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданных Солнцем", — говорится в сообщении NASA. Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли далеко за орбитой Плутона еще 5 ноября 2018 года. Еще 1 год понадобился на то, чтобы собранная информация достигла Земли и была расшифрована специалистами. Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1" и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации. "Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница.
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
Наука и техника , Видео , NASA
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