РФ намерена нарастить число пусков ракет «Союз»

Россия намерена нарастить число пусков ракет «Союз» в 2020 году

«Всего в 2020 году планируется проведение около 20 пусков», — цитирует РИА Новости Баранова.

Он уточнил, что возможно пусков будет ещё больше, если ничто не помешает запускам космических аппаратов в интересах компании OneWeb

Также по словам Баранова, от двух до чтырёх стартов планируется провести с космодрома Куру в Южной Америке, четыре запуска спутников OneWeb намечены с космодрома Восточный, остальные будут проведены с Байконура.

12 ноября сообщалось, что Россия планирует вывести на орбиту 28 спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 к 2031 году.

7 ноября стало известно, что запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз» перенесён на вторую половину января 2020 года.