Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Общество
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Армия
"Пора прекратить": Посольство РФ раскритиковало санкции
"Пора прекратить": Посольство РФ раскритиковало санкции
Политика
Раскрыто состояние пострадавших в ЧП к колледже РФ
Раскрыто состояние пострадавших в ЧП к колледже РФ
Происшествия

Россия намерена нарастить число пусков ракет «Союз» в 2020 году 

RT на русском 1 час назад
РФ намерена нарастить число пусков ракет «Союз»
Фото: EPA
Гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что Россия намерена увеличить количество пусков ракет «Союз».
«Всего в 2020 году планируется проведение около 20 пусков», — цитирует РИА Новости Баранова.
Он уточнил, что возможно пусков будет ещё больше, если ничто не помешает запускам космических аппаратов в интересах компании OneWeb.
Также по словам Баранова, от двух до чтырёх стартов планируется провести с космодрома Куру в Южной Америке, четыре запуска спутников OneWeb намечены с космодрома Восточный, остальные будут проведены с Байконура.
12 ноября сообщалось, что Россия планирует вывести на орбиту 28 спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 к 2031 году.
7 ноября стало известно, что запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз» перенесён на вторую половину января 2020 года.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
RT на русском: последние новости
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на космодроме Восточный Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на космодроме Восточный Производство самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год Производство самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год Российский учёный получила грант ЮНЕСКО в области зелёной химии Российский учёный получила грант ЮНЕСКО в области зелёной химии 
Теги:
Наука и техника , Дмитрий Баранов , РКЦ "Прогресс" , OneWeb , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ 1
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море 117
«Пора прекратить»: Посольство РФ раскритиковало санкции
«Пора прекратить»: Посольство РФ раскритиковало санкции 16
Раскрыто состояние пострадавших в ЧП к колледже РФ
Раскрыто состояние пострадавших в ЧП к колледже РФ 1
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским 78
Видео
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение