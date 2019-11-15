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Ученые назвали преимущества человекоподобных роботов 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Названы преимущества человекоподобных роботов
Фото: Ferra.ru
В журнале Nature Machine Intelligence была опубликована новая статья, в которой рассказывается о международной исследовательской группе, сумевшей выяснить, как именно меняется отношение людей к роботам в зависимости от того, насколько машины становятся похожими на человека.
Так, ученые сразу из нескольких стран, в число которых вошли специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов, США и Германии задались вопросом, а что будет, если люди просто не заметят, что разговаривают с роботом? Вызовет ли машина в таком случае точно такое же доверие, как обыкновенный человек? В рамках проведенного исследования специалисты провели опрос среди почти 700 участников, «поместив» их в так называемые условия «дилеммы заключенного»: опрашиваемым респондентам надо было выбрать, с кем они более охотно будут сотрудничать, с человеком или с искусственным интеллектом.
В результате ученые пришли к выводу, что люди более охотно взаимодействуют с людьми, либо роботами, которые делают вид, что они люди. В том числе данный вывод был основан на экспериментальной проверке, когда боты представлялись в общении с людьми настоящим человеком. Если перевести полученные итоги во что-то более реальное, то можно предположить, что, например, справочные службы, в которых с клиентом общаются роботы, могут помогать с куда большей эффективностью, если разрешить им маскироваться под людей.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Ситуация в мире , Германия , ОАЭ , США
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