Россиянин открыл новую комету в Солнечной системе

Стало известно о том, что в Солнечной системе была открыта новая комета. Первооткрывателем оказался Геннадий Борисов , астроном — любитель из Крыма

Сообщается, что открытие кометы произошло в начале текущего месяца. Отмечается, что новое небесное тело относится к 19–19,5-звездной величине. ”Я только-только получил циркуляр из Центра малых планет Международного астрономического союза. Это не межзвездная комета, а обычная, которая является объектом нашей Солнечной системы. Она получила наименование C2019V1 (Borisov). Это состоявшееся, подтвержденное открытие”, — поделился Борисов. По словам астронома, для выяснения элементов орбиты кометы за ней будет произведено наблюдение.

Примечательно, что данная комета не первое небесное тело, открытое Борисовым. Так, астроном, который позиционирует себя как любитель, ранее открыл первую межзвездную комету, а также порядка семи объектов.