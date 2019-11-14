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На затонувшем в XV веке корабле нашли консервы 1960-х годов 

Российская Газета 47 минут назад
На корабле XV века нашли консервы 1960-х годов
Фото: iStock
В Эстонии рабочие при проведении дорожно-строительных работ наткнулись на погребенный под землей деревянный корабль, на борту которого неожиданно нашли предметы XX века.
Как сообщает ERR News, деревянное судно было обнаружено недалеко от Таллиннской гавани, которая находится на побережье Балтийского моря. На место были приглашены археологи. Они пришли к выводу, что этот корабль затонул, вероятно, в конце XV века.
Установить возраст удалось по следам использования примитивного огнестрельного оружия, найденным при обследовании судна. Удивило ученых то, что на борту корабля находились предметы XX века. Так, к его носу был прикреплен современный металлический трос.
Кроме того, археологи обнаружили нетронутую банку консервов со сроком годности, истекшим, судя по сохранившейся маркировке, в 1972 году. Впрочем, у эстонских ученых имеется разумное объяснение.
Они считают, что корабль много веков провел на дне. Однако в советское время его подняли оттуда и переместили в другое место, поскольку он, вероятно, мешал судоходству или каким-то строительным работам. Именно тогда, при транспортировке, рабочие и забыли на борту трос и консервы.
Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи намерены найти и опросить очевидцев тех событий, например, людей, которые работали в 1960-е году в местном порту. Возможно, кто-то из них вспомнит, как перемещали загадочный корабль.
Кроме того, ученые создадут трехмерную модель судна и возьмут образцы древесины с него. Их исследование позволит уточнить возраст и происхождение корабля.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Эстония
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