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Роскосмос потратит около 4 млрд рублей на запуск кораблей к МКС в 2020 году 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Названы затраты России на запуски к МКС
Фото: NASA
Роскосмос планирует потратить примерно 4 млрд рублей на подготовку и запуск пилотируемых кораблей "Союз МС", грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в документах, опубликованных в четверг на сайте госзакупок.
Как говорится в проекте контракта, исполнитель по заданию заказчика выполнит "составную часть опытно-конструкторской работы на тему "Проведение работ в обеспечение пусков ракет-носителей с транспортным пилотируемым кораблем "Союз-МС", ракет-носителей с транспортным грузовым кораблем "Прогресс-МС".
Также в рамках работы будут выполнены летные испытания российского сегмента (РС) МКС и обеспечены работы по управлению комплексом РС Международной космической станции. По документу, сумма контракта составит 3,935 млрд рублей, работы начнутся с момента заключения контракта, а завершатся 31 августа 2021 года.
Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил журналистам, что в 2020 году будет два пилотируемых пуска: первый — весной (апрель или март), второй — осенью. Они будут впервые выполняться на ракете-носителе "Союз-2.1а".
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Комментарии1 
Теги:
Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос
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