Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз увидел угрозу «Касперского» для австрийской контрразведки 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
В ЕС увидели угрозу в «Касперском»
Фото: РИА Новости
Страны-участники Бернского клуба по обмену разведданными в ЕС сообщили об угрозе утечки информации через австрийскую контрразведку (БФТ) из-за использования ПО российской «Лаборатории Касперского».
В IT-компании заявили, что в ней уделяется большое внимание кибербезопасности клиентов вне зависимости от их государственной принадлежности и она не поддерживает ни одно из мировых правительств в кибершпионаже или кибератаках, передаёт радиостанция O1.
Кроме того, эксперты Бернского клуба в ходе проверки работы БФТ нашли ещё несколько недочётов: в частности, электронная система обработки данных подключена к интернету, что, теоретически, может привести к её попаданию в руки террористов. Также сотрудники контрразведки пользуются личными смартфонами в закрытых зонах штаб-квартиры.
Как писал News.ru ранее, контрразведка Великобритании MI5 провела секретную операцию, целью которой была защита телефонов политиков страны от «российских хакеров». Миссия началась после того, как якобы обнаружилось, что учётные записи некоторых членов партий были взломаны.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
News.ru: последние новости
Российские изобретатели нашли способ сжигать космический мусор Российские изобретатели нашли способ сжигать космический мусор Путина достало воровство на Восточном Путина достало воровство на Восточном Учёные узнали о предназначении икоты у человека Учёные узнали о предназначении икоты у человека
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , ЕС , Лаборатория Касперского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли способ победить США
В России нашли способ победить США 85
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться»
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться» 36
Глава Пентагона заговорил на русском языке
Глава Пентагона заговорил на русском языке 101
«Никаких гарантий»: Почему в ЕC занялись укреплением ПРО
«Никаких гарантий»: Почему в ЕC занялись укреплением ПРО
В мире выбирают самого привлекательного мужчину
В мире выбирают самого привлекательного мужчину
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Другое
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение