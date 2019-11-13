В ЕС увидели угрозу в «Касперском»

Евросоюз увидел угрозу «Касперского» для австрийской контрразведки

Страны-участники Бернского клуба по обмену разведданными в ЕС сообщили об угрозе утечки информации через австрийскую контрразведку (БФТ) из-за использования ПО российской «Лаборатории Касперского»

В IT-компании заявили, что в ней уделяется большое внимание кибербезопасности клиентов вне зависимости от их государственной принадлежности и она не поддерживает ни одно из мировых правительств в кибершпионаже или кибератаках, передаёт радиостанция O1.

Кроме того, эксперты Бернского клуба в ходе проверки работы БФТ нашли ещё несколько недочётов: в частности, электронная система обработки данных подключена к интернету, что, теоретически, может привести к её попаданию в руки террористов. Также сотрудники контрразведки пользуются личными смартфонами в закрытых зонах штаб-квартиры.

Как писал News.ru ранее, контрразведка Великобритании MI5 провела секретную операцию, целью которой была защита телефонов политиков страны от «российских хакеров». Миссия началась после того, как якобы обнаружилось, что учётные записи некоторых членов партий были взломаны.