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«Рособоронэкспорт» предложил Бразилии технологии безопасности городов 

РИА Новости 4 часа назад
РФ предложил Бразилии технологии безопасности городов
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
"Рособоронэкспорт" предложил потенциальным бразильским клиентам технологии комплексной безопасности городов и критически важных объектов, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании инвестиционного форума России и Бразилии, который состоялся в Бразилиа, глава департамента маркетинга корпорации Сергей Ларкин презентовал проект безопасного и умного города. Этот проект представляет собой целостную масштабируемую систему безопасности, предназначенную для выявления источников террористических угроз и противоправных действий, проведения антитеррористических мероприятий, обеспечения правопорядка, охраны особо важных объектов и защиты прибрежной зоны.
"Мы считаем этот проект одной из перспективных тем для сотрудничества между нашими странами. Сегодня 64% граждан смотрят на то, в каком городе они будут жить и работать", — отметил он.
Проект включает в себя решения, охватывающие все этапы — от прогнозирования и предупреждения угроз до их локализации и устранения.
Для Бразилии, в которой регистрируется большое количество преступлений, был сделан упор на технологиях распознавания лиц, на "умных" камерах для финансовых учреждений, на тревожных кнопках и защите важных предприятий.
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Теги:
Наука и техника , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Бразилиа , Бразилия
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