РФ предложил Бразилии технологии безопасности городов

«Рособоронэкспорт» предложил Бразилии технологии безопасности городов

"Рособоронэкспорт" предложил потенциальным бразильским клиентам технологии комплексной безопасности городов и критически важных объектов, передает корреспондент РИА Новости.

На заседании инвестиционного форума России Бразилии , который состоялся в Бразилиа , глава департамента маркетинга корпорации Сергей Ларкин презентовал проект безопасного и умного города. Этот проект представляет собой целостную масштабируемую систему безопасности, предназначенную для выявления источников террористических угроз и противоправных действий, проведения антитеррористических мероприятий, обеспечения правопорядка, охраны особо важных объектов и защиты прибрежной зоны.

"Мы считаем этот проект одной из перспективных тем для сотрудничества между нашими странами. Сегодня 64% граждан смотрят на то, в каком городе они будут жить и работать", — отметил он.

Проект включает в себя решения, охватывающие все этапы — от прогнозирования и предупреждения угроз до их локализации и устранения.

Для Бразилии, в которой регистрируется большое количество преступлений, был сделан упор на технологиях распознавания лиц, на "умных" камерах для финансовых учреждений, на тревожных кнопках и защите важных предприятий.