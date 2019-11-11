Роскосмос создаст центр зондирования Земли в Крыму

Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму

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Роскосмос планирует в 2020 году начать работы по созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) по аналогии с Национальным центром управления обороной Минобороны РФ и Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России . Об этом сообщил в понедельник заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации Валерий Заичко. "У нас создан оператор космических средств ДЗЗ, но мы пошли дальше, и сегодня на базе оператора госкорпорация "Роскосмос" создает Национальный центр дистанционного зондирования Земли из космоса. Это структурное подразделение, головная площадка будет размещена в Москве, а элементы [центра ДЗЗ] будут размещены в городе Калязине (Тверская область — прим. ТАСС), на базе центра дальней космической связи", — сказал Заичко, выступая на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Москве". По его словам, работы по развертыванию этого центра начнутся уже с 2020 года. "Мы планируем их завершить в 2023 году с вводом в строй еще одного регионального центра ДЗЗ в Крыму и переносом всех антенных полей из московской зоны в Калязинский район Тверской области. Соответствующие решения госкорпорацией уже приняты", — сказал представитель Роскосмоса.

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