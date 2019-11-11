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Разработаны новые роборуки, расширяющие человеческие возможности 

Популярная механика 2 часа назад
Ученые предложили в помощь людям роборуки
Фото: Guillaume ギョーム Gourmelen / YouTube/ Популярная механика
Специалисты из Японии и Франции разработали новые носимые роботизированные руки, позволяющие расширить возможности человека. Они крепятся на спине и управляются при помощи рычагов; с их помощью человек может, например, взять предмет, а затем, зафиксировав его, своими руками производить необходимые манипуляции.
Группа специалистов из Японии и Франции под руководством Масахико Инами (Masahiko Inami) из Токийского университета разработала роботизированные руки, расширяющие возможности человека (другой тип роборук — это протезы, которые используются для возмещения утраченных способностей). Они закрепляются на спине пользователя, и он управляет ими посредством рычагов на руках (может поворачивать ее в ту или иную сторону, сжимать и разжимать пальцы).
С помощью данной разработки человек может помочь себе в работе с тем или иным предметом — взять его при помощи роборук, зафиксировать, а затем начать работать с ним уже своими руками. Как указывается, разработку можно программировать («показывать» роборукам те или иные движения, взявшись за рычаги); при этом она может сама прикладывать усилие, помогать при подъеме груза.
Роборуки, созданные японскими и французскими инженерами, должны быть предоставлены на конференции SIGGRAPH Asia 2019.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Франция , Япония
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