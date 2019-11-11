Ученые предложили в помощь людям роборуки

Разработаны новые роборуки, расширяющие человеческие возможности

Специалисты из Японии Франции разработали новые носимые роботизированные руки, позволяющие расширить возможности человека. Они крепятся на спине и управляются при помощи рычагов; с их помощью человек может, например, взять предмет, а затем, зафиксировав его, своими руками производить необходимые манипуляции.

Группа специалистов из Японии и Франции под руководством Масахико Инами (Masahiko Inami) из Токийского университета разработала роботизированные руки, расширяющие возможности человека (другой тип роборук — это протезы, которые используются для возмещения утраченных способностей). Они закрепляются на спине пользователя, и он управляет ими посредством рычагов на руках (может поворачивать ее в ту или иную сторону, сжимать и разжимать пальцы).

С помощью данной разработки человек может помочь себе в работе с тем или иным предметом — взять его при помощи роборук, зафиксировать, а затем начать работать с ним уже своими руками. Как указывается, разработку можно программировать («показывать» роборукам те или иные движения, взявшись за рычаги); при этом она может сама прикладывать усилие, помогать при подъеме груза.

Роборуки, созданные японскими и французскими инженерами, должны быть предоставлены на конференции SIGGRAPH Asia 2019.