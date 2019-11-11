Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный» 

Газета.Ru 1 час назад
«Воруют сотнями миллионов»
Фото: Газета.Ru
Воровать на строительстве космодрома «Восточный» продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, необходимо обеспечить прозрачное и строго целевое расходование средств из госбюджета. Воруют, по словам Путина, «сотнями миллионов». По фактам хищений на «Восточном» было ранее возбуждено 140 уголовных дел.
Полностью навести порядок на космодроме «Восточный» не удалось до сих пор, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Об этом сообщает ТАСС.
«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!» — возмутился российский лидер.
По словам Путина, было возбуждено «несколько десятков» уголовных дел, многих казнокрадов посадили в тюрьму, но по-прежнему коррупция продолжает разъедать космодром.
Президент подчеркнул, что необходимо тратить бюджетные средства строго в соответствии с поставленными целями, придерживаясь принципа прозрачности. Особенно это касается оборонной сферы и строительства крупных инфраструктурных проектов.
Кроме того, Путин предупредил, что обратится к прокуратуре и администрации президента, чтобы был налажен «действенный, эффективный контроль» за закупками на нужды обороны.
«Восточный» в Амурской области — первый российский национальный космодром, предназначенный для гражданских запусков ракет. Работы по строительству объекта начались еще в 2012 году.
Генпрокуратура сообщает, что с 2014 по 2018 год было возбуждено 140 уголовных дел в связи с казнокрадством при строительстве космодрома. Проверки выявили 17 тыс. нарушений самого разного характера. Общий ущерб государству от хищений составил около 10 млрд рублей. В числе десятков осужденных — экс-руководитель генподрядчика в 2009-2016 годах, компании «Дальспецстрой» Юрий Хризман.
Скандалы вокруг строительства «Восточного» и космической сферы регулярно привлекают внимание журналистов.
В сентябре глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин впервые вступил в заочную полемику с вице-премьером Юрием Борисовым, курирующим оборонно-промышленный комплекс. Ранее в интервью «Ведомостям» вице-премьер Борисов выступил с критикой Роскосмоса, заявив, что темпы строительства космодрома Восточный «не устраивают всех». Он рассказал, что был на стройке в июле, при этом темпы возведения объектов второй очереди космодрома по-прежнему неудовлетворительны.
По мнению чиновника, курирующего в правительстве космическую отрасль, не исключено, что подрядчиком строительства космодрома может стать создаваемая сейчас в структурах Минобороны публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс».
Под критикой вице-премьера оказалась и новая российская ракета «Ангара», которая, по словам чиновника, не соответствует требованиям основного заказчика — Минобороны.
«Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало «Ангару» основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению», — сказал Борисов.
По его словам, «из-за срывов Роскосмоса по „Ангаре“ было потеряно много времени».
Вскоре после выхода интервью профильного вице-премьера Рогозин написал в своем твиттере о том, что «сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона». А в ответ на замечание одного из подписчиков о критике со стороны Борисова Рогозин написал:
«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле».
В начале сентября президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома в назначенный срок. Он призвал к ответственному отношению и динамичному темпу организации работ на космодроме.
«Необходимо выдержать все намеченные сроки», — заявил российский лидер.
Глава страны также напомнил, что запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса должен состояться в 2028 году.
Путин назвал космодром важнейшей стройкой государственного значения в ходе совещания на космодроме, куда он приехал в начале осени.
«На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растет, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы. Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры», — подчеркнул президент.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Газета.Ru: последние новости
40 лет назад в США ошибочно объявили ядерную тревогу 40 лет назад в США ошибочно объявили ядерную тревогу Первый новый штамм ВИЧ открыт впервые за почти 20 лет Первый новый штамм ВИЧ открыт впервые за почти 20 лет Пользователи соцсетей посмеялись над новым лого Facebook Пользователи соцсетей посмеялись над новым лого Facebook
Комментарии2 
Теги:
Наука и техника , Политика , Статьи , Юрий Борисов , Дмитрий Рогозин , Юрий Хризман , Владимир Путин , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Генпрокуратура РФ , Роскосмос , Дальспецстрой , Ведомости , Амурская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки 45
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
В центре Москвы задержаны вооруженные люди 11
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено 2
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue 6
Новости партнеров
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
02:19
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
В мире
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
03:08
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Происшествия
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
01:48
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
Происшествия Статьи
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
04:00
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
Политика Наука и техника
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
01:24
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Происшествия
Польша отказалась сближаться с Россией
00:54
Польша отказалась сближаться с Россией
В мире Европа
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение