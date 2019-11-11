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В Северной Ирландии случайно найден крупный средневековый клад 

Популярная механика 57 минут назад
В Северной Ирландии найден средневековый клад
Фото: Популярная механика
Поначалу успехи были скромны. За полтора часа поисков Полу Рейнарду удалось найти старую лошадиную подкову и современную монету в 50 пенсов. А затем металлодетектор вновь запищал и при попытке раскопать землю на глубине около 30 сантиметров друзья обнаружили кучу средневековых золотых и серебряных монет.
Всего в кладе оказалось 84 монеты, в основном — начала XVI века. Среди них есть очень редкие и потому ценные экземпляры. Так, рыночная стоимость ультраредкой монеты Генриха VIII сейчас составляет 5 тысяч фунтов стерлингов.
Общая стоимость всего клада, по предварительным оценкам составляет около 100 тысяч фунтов (8.2 миллиона рублей по курсу на момент написания этой новости). Сейчас находку изучают специалисты Университета Ольстера, которые могут скорректировать эту оценку, но окончательное представление о стоимости даст только аукцион.
А о судьбе обручального кольца, с поисков которого началась эта история, сообщение газеты Metro больше ничего не говорит. Думается, впрочем, что супруга Майкла Гвинна теперь едва ли обидится на своего мужа.
Некоторое время назад мы писали о редкой по ценности находке, сделанной энтузиастом кладоискательства в Австралии. Там вооруженный техникой человек нашел в пустыне крупный золотой самородок.
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Теги:
Наука и техника , газета Metro
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