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Сбой в работе «Ростелекома» произошел в Сибири и на Дальнем Востоке 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Жители Сибири остались без интернета
Фото: globallookpress.com
Абоненты "Ростелекома" в Сибири и на Дальнем Востоке жалуются на сбои в работе телекоммуникационной компании. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что 97% пользователей не могут подключиться к интернету, еще у 1% наблюдается сбой в работе всех сервисов.
Больше всего жалоб на неполадки поступают из Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска, Абакана, Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и других городов.
В пресс-службе "Ростелекома" информацию о сбое опровергли, сообщив, что все работает в штатном режиме.
"Ростелеком" — российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.
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Теги:
Наука и техника , Интернет
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