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Эксперт рассказал об изменении климата в России в ближайшие 30 лет 

RT на русском 1 час назад
Эксперт рассказал об изменении климата в России
Фото: РИА Новости
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал, как будет меняться климат в России в ближайшие 30 лет.
По его мнению, тенденция к повышению средних температурных показателей является следствием глобального потепления и отразится на будущих зимах.
«Это чаще всего отражается именно на зимнем периоде — становится теплее, изменение температуры происходит интенсивнее, чем летом. При этом, когда мы говорим о климате, мы говорим, прежде всего, о тренде. То есть не о том, что произойдет в ближайший месяц или через год, а о том, что будет происходить в целом, в какую сторону будут двигаться изменения. Потепление продолжается, поэтому весьма вероятно, что нынешняя зима и последующие за ней будут теплее предшествующих», — заявил Киселёв.
Вместе с тем климатолог заверил, что спустя десятилетия потепление в течение ближайших 30 лет не приведет к кардинальным изменениям климата.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом «Москва 24» сообщил, что зима в столице будет очень тёплой.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Экология , Андрей Киселев , Евгений Тишковец
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