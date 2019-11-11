Миллион людей на Марсе? Придется учиться есть сверчков

Air&Space (США): миллион людей на Марсе? Такое возможно. Но колонистам придется изменить свой рацион и научиться есть сверчков

Самодостаточное население в миллион человек может появиться на Марсе в течение 100 лет. Сначала там высадятся 12 человек, после чего многочисленные космические корабли должны приступить к перевозке пассажиров примерно раз в 26 месяцев. Но смогут ли люди рожать детей на Марсе? И как решить проблему с питанием?

Устойчивое и самодостаточное население в миллион человек может появиться на Марсе в течение 100 лет, о чем свидетельствует новое исследование с элементами моделирования, проведенное Кевином Кэнноном (Kevin Cannon) и Дэниелом Бриттом (Daniel Britt) из Университета Центральной Флориды. В своем исследовании они опирались на план, составленный Илоном Маском из компании «СпейсЭкс» ( SpaceX ). Для начала он запланировал высадку на Красной планете 12 человек, после чего многочисленные космические корабли должны приступить к перевозке пассажиров, от 100 до 200 человек за рейс, которые будут осуществляться при каждой возможности примерно раз в 26 месяцев. Рост населения будет обеспечиваться как за счет иммиграции, так и за счет рождения детей на Марсе.

Кэннон и Бритт в своем исследовании показывают, что четыре из пяти основных «расходных материалов», необходимых для марсианских поселений (энергия, вода, кислород и стройматериалы), можно будет добывать на поверхности Марса в достаточном количестве. На Марсе только пищу нельзя будет получать из сырьевых материалов. Так как же решить проблему с питанием? Авторы предлагают выращивать растения, разводить насекомых и заниматься мясным скотоводством клеточно-генетического направления.

В прошлом выращивать растения предлагали довольно часто, но очень важно сажать высококалорийные культуры, чтобы накормить так много народа. Разводить насекомых тоже весьма полезно, так как это даст большое количество калорий на единицу площади. Для этих целей лучше всего подходят домашние сверчки, и их уже используют в некоторых злаковых батончиках.

Богатую белками пищу также можно получать из клеток, выращиваемых в биореакторах. Что интересно, рыба на Марсе будет пользоваться большей популярностью, чем выращенное из клеток мясо, потому что эту культуру можно сохранять при более низких температурах (около 20 градусов Цельсия), в то время как теплокровным клеткам животных нужно 37 градусов Цельсия.

Мне такие идеи и экстраполяции кажутся весьма интригующими. Но жизнь на Марсе может оказаться не такой легкой, как кажется, даже если люди будут пользоваться плодами технического прогресса. Выращивать растения в марсианской почве будет весьма сложно, потому что там в осадочных отложениях в больших количествах присутствует соль хлорной кислоты и прочие химические вещества. Те же самые авторы провели еще одно исследование на эту тему, использовав почву, близкую по своему составу к марсианской. Так вот: растения у них быстро погибали, а земляные черви задыхались в этой земле.

А еще надо принять во внимание биологические факторы. Далеко не ясно, смогут ли люди с легкостью рожать детей на Марсе, ведь марсианское тяготение составляет всего 38% от земного. Человеческое тело приспосабливается к земным условиям, а когда постоянная физическая величина будет на две трети меньше привычной, могут возникнуть неожиданные осложнения. Марсианские фермеры могут столкнуться с другими проблемами, в том числе, с незнакомыми болезнями растений, которые будут уничтожать урожаи, вызывая голод среди переселенцев.

Положительный момент заключается в том, что технологии эффективного и устойчивого производства продовольствия на Марсе способны принести пользу гораздо большему количеству людей, адаптирующихся к климатическим изменениям на Земле, и поэтому могут оказаться бесценными для всей нашей цивилизации.

Идея Маска о проживании миллиона человек на Марсе вряд ли осуществится в ближайшем будущем. Но она становится более реальной в связи с тем, что независимая контрольная комиссия НАСА по защите планеты недавно опубликовала новые рекомендации, которые могут привести к ослаблению требований стерильности при посадке в определенных районах Марса, где вряд ли существует местная жизнь. Если люди будут прилетать на Красную планету в пассажирских космических кораблях, чтобы обосноваться там, селиться они будут скорее всего именно в этих местах.

Air&Space (США)