Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии

По словам организаторов, в конкурсе участвовали 114 ученых из 43 стран мира, чьи работы дошли до финального отбора международного научного жюри. Проекты химиков нацелены на создание передовых технологий в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, здравоохранения, повышения энергоэффективности.

Калашникова предложила разработку универсального и экологически чистого метода гранулирования синтетических титаносиликатных материалов, созданных на основе отходов региональных обогатительных и металлургических заводов.

«Проект должен принести пользу в трех направлениях. Первое — это мобилизация радиоактивных жидких активных отходов, второе — это очистка сточных вод различных предприятий от цветных и тяжелых металлов. И третье направление — это применение наших материалов в качестве катализаторов для производства противосудорожных препаратов», — рассказала Калашникова.

Гранты вместе с россиянкой получили ученые из Испании, Мексики, Бангладеш, Зимбабве и Египта. В этом году церемония прошла в шестой раз, она была приурочена ко Всемирному дню науки, который отмечается 10 ноября.