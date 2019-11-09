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Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии 

Мир24 + ещё 4 2 часа назад
Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии
Фото: МТРК «МИР» / Алан Кациев
Научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук Галина Калашникова получила грант ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии. Церемония вручения проходила в пятницу в штаб квартире-организации в Париже. Всего победителями стали семь молодых ученых-химиков, передает РИА «Новости».
По словам организаторов, в конкурсе участвовали 114 ученых из 43 стран мира, чьи работы дошли до финального отбора международного научного жюри. Проекты химиков нацелены на создание передовых технологий в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, здравоохранения, повышения энергоэффективности.
Калашникова предложила разработку универсального и экологически чистого метода гранулирования синтетических титаносиликатных материалов, созданных на основе отходов региональных обогатительных и металлургических заводов.
«Проект должен принести пользу в трех направлениях. Первое — это мобилизация радиоактивных жидких активных отходов, второе — это очистка сточных вод различных предприятий от цветных и тяжелых металлов. И третье направление — это применение наших материалов в качестве катализаторов для производства противосудорожных препаратов», — рассказала Калашникова.
Гранты вместе с россиянкой получили ученые из Испании, Мексики, Бангладеш, Зимбабве и Египта. В этом году церемония прошла в шестой раз, она была приурочена ко Всемирному дню науки, который отмечается 10 ноября.
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Теги:
Наука и техника , Химия , Галина Калашникова , ЮНЕСКО , РАН , РИА Новости
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