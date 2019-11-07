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Apple стала крупнейшей российской «дочкой» IT-компаний 

Investing.com Россия + ещё 1 4 часа назад
Apple стала крупнейшей российской «дочкой» IT-компаний
Фото: Reuters
Apple сохранила позицию лидера в списке 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний в 2018 году. Выручка ее «дочки» «Эппл Рус» выросла на 29% и превысила 197 млрд руб. Об этом говорится в исследовании аналитического центра TAdviser (есть у РБК).
Всего выручка 50 компаний достигла 965 млрд руб., что более чем на 27% выше показателя 2017 года (более точной оценки нет, поскольку часть компаний не раскрывала данные два года назад). Состав основных игроков остался прежним, но несколько организаций поменялись позициями.
Так, «дочка» китайской Huawei «Техкомпания Хуавэй» поднялась с третьего на второе место рейтинга. Выручка этой компании в 2018 году достигла 132,3 млрд руб., что на 114% выше, чем в 2017 году. Это лучший показатель роста среди компаний, попавших в рейтинг. В свою очередь, «дочка» LG «ЛГ Электроникс Рус» спустилась со второго на третье место с выручкой в размере 81,8 млрд руб. (на 7% больше, чем в 2017 году).
По последним данным, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
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Теги:
Наука и техника , Apple , РБК
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