В WhatsApp внесли важное изменение

В WhatsApp изменились настройки приватности

В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.

Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы". Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы — могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.

Также существует опция "контакты, кроме", которая позволяет "фильтровать" тех, кто именно из собеседников пользователя может приглашать его в чаты.