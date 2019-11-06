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Доказана опасность плохого сна 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Доказана опасность плохого сна
Фото: depositphotos.com
Исследователи Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что отсутствие глубокого сна делает человека уязвимым к стрессу и повышает тревожность. Об этом сообщает издание Science Daily.
В ходе экспериментов с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии ученые сканировали мозг 18 молодых людей, которые просматривали эмоционально волнующие видеоклипы после бессонной ночи и после полноценного сна. Уровни тревожности оценивали с помощью анкетирования, а качество сна определяли на основе показаний, полученных с помощью полисомнографии.
Оказалось, что недостаток сна уменьшал активность в медиальной префронтальной коре, которая помогает контролировать тревогу, в то время как более глубокие эмоциональные центры мозга оказались перевозбужденными. После полноценного сна с глубокой фазой уровень тревожности значительно снижался.
Нормальный сон состоит из двух фаз — быстрой (стадия быстрых движений глаз) и медленной или глубокой. Эти фазы чередуются в течение 4-5 циклов за восьмичасовой сон. Медленный сон длится примерно 80-90 минут и состоит из нескольких стадий, включая глубокую, на которую приходится не менее 20 процентов общего времени сна.
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Теги:
Наука и техника
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