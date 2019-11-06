Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности парашютной системы корабля «Орел» 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Появились подробности парашютной системы корабля «Орел»
Фото: РИА Новости
Парашютная система нового российского пилотируемого корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация»), будет надежнее, чем применяющаяся на корабле «Союз», заявил главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в «Ростех») Владимир Качалов.
«Многокупольная система (на «Федерации») обеспечивает большую надежность, чем однокупольная (на «Союзе»). Так, например, запас по наполняемости в применяемых сегодня парашютных системах для корабля «Союз» почти в два раза меньше, чем запас по наполняемости у разрабатываемой парашютной системы для корабля «Федерация», — передает РИА «Новости» слова Качалова.
Он добавил, что в качестве основных парашютов на возвращаемом аппарате корабля «Орел» будет применяться связка из трех парашютов площадью 1,2 тыс. кв. метров каждый.
«В парашютной системе для возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля «Федерация» предусмотрено три основных парашюта и три тормозных, при этом работа системы на двух основных и двух тормозных парашютах научно обоснована и считается нормальной и допустимой», — отметил Качалов.
Он добавил, что отказ одного парашюта (основного или тормозного) на «Орле» допускается по условиям технического задания.
«Он возможен в том числе в режиме работы системы аварийного спасения как на конечном участке выведения (корабля на орбиту ракетой-носителем), так и при аварии на старте. Эти инциденты имитировались в ходе испытаний, которые показали, что надежность системы при отказе одного из парашютов снижается незначительно и находится в пределах, задаваемых заказчиком», — заявил главный конструктор НИИ парашютостроения.
Напомним, во вторник российский космонавт, Герой России Павел Виноградов заявил, что новый космический корабль Starliner компании Boeing не безопасен для экипажа, что показало испытание парашютной системы.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ученые обнаружили новый способ борьбы с никотиновой зависимостью Ученые обнаружили новый способ борьбы с никотиновой зависимостью Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей Названо самое безжизненное место на Земле Названо самое безжизненное место на Земле
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Технологии , Павел Виноградов , Boeing , Ростех , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Российский патруль забросали камнями в Сирии 402
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой 72
Игры и реальность: Бойне в Забайкалье нашли оправдание
Игры и реальность: Бойне в Забайкалье нашли оправдание 351
Отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о сыне
Отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о сыне 1
Просят признать: В США изменили отношение к Крыму
Просят признать: В США изменили отношение к Крыму 370
Видео
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
06:06
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
Шоу-бизнес
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение