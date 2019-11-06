Появились подробности парашютной системы корабля «Орел»

Стали известны подробности парашютной системы корабля «Орел»

Парашютная система нового российского пилотируемого корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация»), будет надежнее, чем применяющаяся на корабле «Союз», заявил главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в «Ростех» ) Владимир Качалов.

«Многокупольная система (на «Федерации») обеспечивает большую надежность, чем однокупольная (на «Союзе»). Так, например, запас по наполняемости в применяемых сегодня парашютных системах для корабля «Союз» почти в два раза меньше, чем запас по наполняемости у разрабатываемой парашютной системы для корабля «Федерация», — передает РИА «Новости» слова Качалова.

Он добавил, что в качестве основных парашютов на возвращаемом аппарате корабля «Орел» будет применяться связка из трех парашютов площадью 1,2 тыс. кв. метров каждый.

«В парашютной системе для возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля «Федерация» предусмотрено три основных парашюта и три тормозных, при этом работа системы на двух основных и двух тормозных парашютах научно обоснована и считается нормальной и допустимой», — отметил Качалов.

Он добавил, что отказ одного парашюта (основного или тормозного) на «Орле» допускается по условиям технического задания.

«Он возможен в том числе в режиме работы системы аварийного спасения как на конечном участке выведения (корабля на орбиту ракетой-носителем), так и при аварии на старте. Эти инциденты имитировались в ходе испытаний, которые показали, что надежность системы при отказе одного из парашютов снижается незначительно и находится в пределах, задаваемых заказчиком», — заявил главный конструктор НИИ парашютостроения.