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В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями 

РИА Новости 2 часа назад
В Египте нашли уникальную гробницу с мумиями
Фото: РИА Новости
Совместная египетско-японская археологическая миссия, работающая на раскопках в северной части древнеегипетского некрополя в Саккаре в окрестностях Каира, обнаружила уникальную гробницу-катакомбы с мумиями, относящуюся к римскому периоду I-II века нашей эры, сообщили в министерстве по делам памятников древности Египта.
Администрация археологического комплекса пояснила, что открытие было сделано в той части Саккары, которая раньше никогда не исследовалась.
"Катакомбы состоят из глиняного кирпичного строения с внутренней лестницей, спускающейся в вырубленные в известняковой породе помещения", — рассказал журналистам японский археолог Нузумо Кавай.
По его словам, в нише гробницы ученые обнаружили каменное панно с вырезанными древнеегипетскими богами и греческими надписями, несколько статуй и мумии.
По словам представителей министерства, гробница стала первым захоронением римского периода, обнаруженным в Саккаре.
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
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Теги:
Наука и техника , Африка , Египет , Каир
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