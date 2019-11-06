В России заработал сервис аренды iPhone

Российским пользователям стал доступен сервис помесячной аренды iPhone, сообщила на своём сайте компания Forward Leasing, запустившая сервис совместно с реселлером re:Store.

Согласно опубликованной на сайте информации, на выбор доступны несколько последних моделей смартфонов от Apple . Так, аренда iPhone 11 в максимальной комплектации обойдётся в 4 646 рублей в месяц, а цена на аренду iPhone 11 Pro Max на 512 Гб составляет 7 562 рубля за аналогичный период. Цена на аренду более старых смартфонов от Apple — XS и XS Max — начинается от 4 997 рублей. За iPhone XS Max с максимальным объёмом памяти необходимо заплатить 6 209 рублей в месяц.

Как уточняется на сайте, выкупить смартфон, заплатив его полную стоимость, можно в любой момент. По той же схеме в аренду можно взять и смартфоны Samsung, а также игровые приставки Xbox, следует из информации на сайте Forward Leasing.