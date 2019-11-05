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Около миллиона муравьев-каннибалов сбежало из ядерного бункера 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Колония муравьев-каннибалов сбежала из ядерного бункера
Фото: depositphotos.com
Колония муравьев-каннибалов численностью около миллиона особей сбежала из советского ядерного бункера в Польше, сообщает Newsweek со ссылкой на польских ученых.
Муравьи, запертые в бункере, были обнаружены в 2013 году. Спустя три года, в 2016 году, команда ученых приступила к изучению их поведения. Насекомые не имели доступа к внешнему миру, а также источников света и пищи, однако их численность продолжала увеличиваться.
Было установлено, что муравьи питались телами погибших особей, именно это обеспечило выживаемость вида.
Ученые построили для муравьев выход, чтобы выяснить, покинет ли колония свое место обитания. Спустя год было обнаружено, что практически все муравьи сбежали из бункера.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Newsweek , Польша
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