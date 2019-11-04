Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский луноход проехал более 300 метров на обратной стороне Луны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Китайский луноход проехал более 300 метров по Луне
Фото: NASA
Китайский луноход "Юйту-2" /"Нефритовый заяц-2"/ проехал 318,62 метра на обратной стороне Луны для проведения научного исследования.
Как сообщил Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении, в понедельник по пекинскому времени посадочный модуль и луноход китайского зонда "Чанъэ-4" завершили работу в 11-й лунный день, и перешли в режим "сна" в чрезмерно холодную лунную ночь.
На данный момент луноход находится в 218,11 метрах к северо-западу от посадочного модуля.
Зонд "Чанъэ-4" был запущен 8 декабря прошлого года, он совершил мягкую посадку в районе кратера Фон Карман Бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны 3 января текущего года. -0-
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
ИА Синьхуа: последние новости
В Китае успешно запущен спутник высокого разрешения системы наблюдения Земли "Гаофэнь-7" Индия во второй раз попытается совершить мягкую посадку на Луну -- глава Индийской организации космических исследований В Китае начался эксперимент по моделированию условий невесомости в целях долгосрочного пребывания человека в космосе 
Теги:
Наука и техника , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве раскрыли будущее ДНР и ЛНР при присоединении к РФ
В Киеве раскрыли будущее ДНР и ЛНР при присоединении к РФ 646
Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток
Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток 2
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского 485
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему 15
Неизвестные забрали у предпринимателя 20 сноубордов
Неизвестные забрали у предпринимателя 20 сноубордов 4
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
00:47
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
В мире Украина
Панкратов-Черный оправдал Вележеву за дебош
00:36
Панкратов-Черный оправдал Вележеву за дебош
Шоу-бизнес
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
00:23
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Происшествия
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение