Китайский луноход проехал более 300 метров по Луне

Китайский луноход проехал более 300 метров на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" /"Нефритовый заяц-2"/ проехал 318,62 метра на обратной стороне Луны для проведения научного исследования.

Как сообщил Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении, в понедельник по пекинскому времени посадочный модуль и луноход китайского зонда "Чанъэ-4" завершили работу в 11-й лунный день, и перешли в режим "сна" в чрезмерно холодную лунную ночь.

На данный момент луноход находится в 218,11 метрах к северо-западу от посадочного модуля.

Зонд "Чанъэ-4" был запущен 8 декабря прошлого года, он совершил мягкую посадку в районе кратера Фон Карман Бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны 3 января текущего года. -0-