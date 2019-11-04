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Похожее на мозг загадочное существо обнаружено на берегу океана в Австралии 

Газета.Ru 11 минут назад
Загадочное существо обнаружено на берегу океана
Фото: Facebook
Жительница острова Бруни в Австралии выложила в социальную сеть фото загадочного существа, которое похоже на человеческий мозг. Об этом сообщает The Sun.
По ее словам, когда она дотронулась до существа, у нее онемела рука.
Женщина добавила, что это был не единственный случай, когда она видела такое животное.
«Может кто-нибудь сказать мне, что это такое? Я и моя мама продолжаем видеть их на пляже», — написала она в Facebook, прикрепив фото.
Куратора зоологии беспозвоночных в Тасманском музее и художественной галерее доктор Саймон Гроува считает, что это существо вероятнее всего является асцидией. По его словам, это беспозвоночное животное, обитающее в мировом океане. Они живут, прикрепляясь к чему-либо.
При это некоторые предположили, что это может быть морское перо, животное, от прикосновения к которому могут онеметь конечности.
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Теги:
Наука и техника , Австралия
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