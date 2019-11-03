Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Абу-Даби обнаружена древнейшая жемчужина в мире 

SM News 1 час назад
В Абу-Даби обнаружена древнейшая жемчужина в мире
Фото: SM News
На одном из островов возле Абу-Даби в ОАЭ найдена самая старинная жемчужина. Ученые определили, что ей не меньше восьми тысячелетий. Нашли артефакт в ходе проведения исторических исследований на острове Марава, где кроме того, были найдены остатки от возведений периода неолита. Выставка в музее Лувра Абу-Даби
Со слов археологов, подобное открытие выступает подтверждением того, что уже с тех древних времен жемчуг являлся средством для проведения торговых и обменных операций. Артефакт представили всеобщему вниманию в музее Лувра Абу-Даби в октябре этого года. Данное открытие красноречиво говорит о том, что современная культурология и экономическая наука обладают глубочайшими историческими корнями.

Определение возраста находки

С использованием методологии радиоуглеродного исследования археологами было определено, что жемчуг принадлежит к периоду от 5800 до 5600 года до н.э. Наверняка, жемчуга в те эпохи применялись как украшение, а также при торговле с Месопотамией, которая активно продавала изделия из керамики и много других товаров.
В процессе проведения археологических работ возле древнейших построений на острове Марава найдены также останки керамических изделий, бусы из камешков и ракушек, а также наконечники для стрел из кремния.
Открытие выставки в музее Лувр Абу-Даби, на которой представлена жемчужина, состоялось 30 октября 2019 года.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
SM News: последние новости
Робот FEDOR ушел в Яндекс после проблем с регистрацией в Google Робот FEDOR ушел в Яндекс после проблем с регистрацией в Google Как владельцам устройств системы Andriod спасти свой гаджет от нового вируса? Как владельцам устройств системы Andriod спасти свой гаджет от нового вируса? Ученые обнаружили червей трех полов Ученые обнаружили червей трех полов
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Наука , Абу-Даби , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса 313
Студенты РУДН устроили поножовщину
Студенты РУДН устроили поножовщину 6
Военные рассказали о зарплате контрактников
Военные рассказали о зарплате контрактников 273
Украина показала «несбиваемую ракету»
Украина показала «несбиваемую ракету» 725
На юге России может открыться купальный сезон
На юге России может открыться купальный сезон
Видео
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести
07:40
Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести
Происшествия
Ботинки оскорбили чувства верующих
00:37
Ботинки оскорбили чувства верующих
Общество
«Закрыли в гримерке»: Бузова попала в неприятную историю
00:49
«Закрыли в гримерке»: Бузова попала в неприятную историю
Шоу-бизнес
Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе
01:24
Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе
Происшествия Другое
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
03:38
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
В мире Африка
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
02:30
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
Общество В мире
Украина показала «несбиваемую ракету»
03:51
Украина показала «несбиваемую ракету»
Армия Оружие
Смертоносные пирамидки: чай в пакетиках сочли опасным
04:41
Смертоносные пирамидки: чай в пакетиках сочли опасным
Наука и техника Наука
Невозможно запугать: Настя Рыбка идет в политику
00:58
Невозможно запугать: Настя Рыбка идет в политику
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение