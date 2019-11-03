В Абу-Даби обнаружена древнейшая жемчужина в мире

На одном из островов возле Абу-Даби ОАЭ найдена самая старинная жемчужина. Ученые определили, что ей не меньше восьми тысячелетий. Нашли артефакт в ходе проведения исторических исследований на острове Марава, где кроме того, были найдены остатки от возведений периода неолита. Выставка в музее Лувра Абу-Даби

Со слов археологов, подобное открытие выступает подтверждением того, что уже с тех древних времен жемчуг являлся средством для проведения торговых и обменных операций. Артефакт представили всеобщему вниманию в музее Лувра Абу-Даби в октябре этого года. Данное открытие красноречиво говорит о том, что современная культурология и экономическая наука обладают глубочайшими историческими корнями.

Определение возраста находки

С использованием методологии радиоуглеродного исследования археологами было определено, что жемчуг принадлежит к периоду от 5800 до 5600 года до н.э. Наверняка, жемчуга в те эпохи применялись как украшение, а также при торговле с Месопотамией, которая активно продавала изделия из керамики и много других товаров.

В процессе проведения археологических работ возле древнейших построений на острове Марава найдены также останки керамических изделий, бусы из камешков и ракушек, а также наконечники для стрел из кремния.

Открытие выставки в музее Лувр Абу-Даби, на которой представлена жемчужина, состоялось 30 октября 2019 года.