Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертоносные пирамидки: ученые рассказали об опасности чая в пакетиках 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Смертоносные пирамидки: чай в пакетиках признали опасным
Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress
Канадские ученые установили, что вместе с одной кружкой чая, заверенного с помощью пакетика-пирамидки из пластиковой сетки, в человеческий организм попадать до 16 микрограммов полимерных частиц.
Кишечная палочка к чаю: что пьют россияне
Как сообщается в журнале американского химического сообщества Environmental Science and Technology, специалисты поместили на пять минут пустые чайные пакетики в горячую воду — температура была 95 градусов Цельсия. После этого ученые провели анализ сухого остатка сканирующим электронным микроскопом на наличие частиц пластика.
Ученые выяснили, что в зависимости от образца, из одного чайного пакетика в воду попадало от 7,8 до 21,4 миллиарда частиц пластика. Учитывая состав, размер и концентрацию, специалисты утверждают, что вместе с одной кружкой напитка из полимерного пакетика человек выпивает 13-16 микрограммов частиц пластика. Эксперимент показал, что рачки-дафнии Daphnia magna, на которых изучалось влияние частиц на организм показало, что чем выше в чае была концентрация частиц, тем сильнее это угрожало организму.
По словам канадских ученых, наибольшее влияние микрочастицы пластика могут оказывать на кишечный тракт, а также могут попадать в клетки, вызывая некроз, генотоксичность и апоптоз, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что влияние микропластика на живые организмы еще недостаточно изучено. ВОЗ заявила, что на сегодня вред от попадания микропластика в организм не доказан.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
ТК «Звезда»: последние новости
Роскосмос расторг контракт на производство ракеты-носителя «Ангара» Роскосмос расторг контракт на производство ракеты-носителя «Ангара» Ученые узнали последний маршрут «ледяной мумии» Ученые узнали последний маршрут «ледяной мумии» Вирус, от которого невозможно избавиться, атакует смартфоны Вирус, от которого невозможно избавиться, атакует смартфоны
Комментарии1 
Теги:
Наука и техника , Наука , ВОЗ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали о зарплате контрактников
Военные рассказали о зарплате контрактников 38
Украина показала «несбиваемую ракету»
Украина показала «несбиваемую ракету» 405
На Украине придумали способ вернуть Крым
На Украине придумали способ вернуть Крым 525
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков» 54
В Польше испугались сближения России и Франции
В Польше испугались сближения России и Франции 18
Видео
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
02:30
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
Общество Украина
Украина показала «несбиваемую ракету»
03:51
Украина показала «несбиваемую ракету»
Армия Оружие
Невозможно запугать: Настя Рыбка идет в политику
00:58
Невозможно запугать: Настя Рыбка идет в политику
Общество
Бабченко сбежал из Украины
06:35
Бабченко сбежал из Украины
В мире Украина
Москвич утопил автомобиль перед уходом в армию
00:32
Москвич утопил автомобиль перед уходом в армию
Общество Происшествия
Склад AliExpress сгорел под Москвой
00:20
Склад AliExpress сгорел под Москвой
Происшествия
На Украине придумали способ вернуть Крым
00:58
На Украине придумали способ вернуть Крым
Политика
«Муся, у меня это пятый»: Симоньян показала мужа с дочкой
00:28
«Муся, у меня это пятый»: Симоньян показала мужа с дочкой
Общество
Мэр Одессы сделал резкое заявление
09:52
Мэр Одессы сделал резкое заявление
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение