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Ученые назвали самое безжизненное место на Земле 

Газета.Ru + ещё 2 57 минут назад
Названо самое безжизненное место на Земле
Фото: Instagram
Французские ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле. Соответствующее исследование приводит издание Nature Ecology & Evolution.
Они выяснили, что в долине Даллол в Эфиопии отсутствуют какие-либо бактерии.
При этом ученые уточнили, что критерием обитаемости часто является наличие воды на поверхности планеты.
Исследователи узнали, что в воде в этой долине содержится горячий, очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния.
Как отметили ученые, такой состав воды приводит к тому, что живые клетки разрушаются.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Эфиопия
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